Anthropic 斥资 1 亿美元培养前沿部署工程师，聚焦五大人才特质

IT之家 10 月 13 日消息，AI 领域的前沿驻场工程师正炙手可热，Anthropic 正面向其他企业培养顶尖人才。

这家人工智能公司本月早些时候宣布，将投入 1 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.7 亿元人民币）设立前沿驻场工程师培养项目。该项目类似研修资助计划，其他企业的工程师已经开始提交申请。学员需要参加为期四天的线下集中培训，之后回到各自公司，利用 Anthropic 的 Claude 工具完成为期 12 周的“驻场实践”。公司表示，计划到 2027 年底，通过该项目培养一万名人才。

随着 Anthropic 筹备规模庞大的首次公开募股，其正借助这套全新培养模式，让更多企业熟悉人工智能产品，同时提升 Claude 的使用量。过去几年，前沿驻场工程师相关招聘岗位数量激增，越来越多企业向 AI 厂商采购软件，需要专业人员协助落地部署。

主导该项目的两名 Anthropic 高管向《商业内幕》表示，客户看到人工智能技术快速迭代，留意到竞争对手抢占市场份额，自身也面临业务转型压力。

“所有人都清楚模型能力正在飞速提升，”香巴维 · 香巴维（Shambhavi Shambhavi），Anthropic 负责合作伙伴市场战略与运营的主管说道，“客户十分认可这项技术所能实现的价值。”

这就是前沿驻场工程师，Anthropic 将其命名为“前沿部署工程师（Frontier Deployed Engineers）”，而不是 Palantir 带火的通用叫法“forward-deployed engineer”。两类岗位本质上都要求从业者具备深厚的 AI 技术功底，并且有权限在企业内部打造全新工作模式。

香巴维与史蒂夫 · 科菲尔德（Steve Corfield），Anthropic 全球业务拓展与合作主管，介绍了他们眼中前沿部署工程师的定位，以及 Anthropic 希望凭借这项人才培养计划树立“黄金标准”。

Anthropic 高管认为前沿部署工程师需要保有好奇心

香巴维称，优秀的前沿部署工程师具备四项核心特质：熟悉智能体 AI 系统、擅长解决问题、沟通能力出众，同时本身是经验丰富、技术过硬的工程师。

科菲尔德补充了一点他认为助力 Anthropic 发展的关键特质：“必须拥有极强的好奇心。如果你在公司里走访，会发现所有人都在谈论好奇心。”

香巴维表示，沟通能力尤为重要。企业试图全面改造整套工作流程、整体性落地智能体 AI 时，擅长处理人际协作的人能发挥巨大作用。

“我们自己的前沿部署工程师每天都在处理这类难题，”香巴维说，“所以我们的思路是，把这套能力带给客户、合作伙伴以及这些企业里的顶尖工程师，让他们借助 Claude 获得收益。”

Anthropic 希望树立 AI 技能培养的“黄金标准”

能够推动团队扩大 AI 应用范围的工程师，如今在硅谷十分抢手。Anthropic 的重要合作伙伴赛富时在 5 月公布计划，招募一千名职场新人担任“AI 构建师”岗位。在科菲尔德看来，Anthropic 的项目比行业里其他前沿驻场工程师招募培训方案更进一步。他希望结合公司其他 AI 科普培训项目，让 Anthropic 树立“AI 技能培养的黄金标准”。

首批培训班已经在纽约和旧金山启动，学员包括来自埃森哲、贝恩、诺和诺德等机构的工程师。

由企业提名工程师参与培训，Anthropic 负责面试候选人。入选后，学员会在模拟环境中开展四天的实训，学习搭建和部署智能体系统，之后参加实操考核，再返回原公司，并且在接下来 12 周内持续接受 Anthropic 导师指导。

Anthropic 仍在持续完善整套项目的考核体系。香巴维表示考核重点会围绕“一名优秀的前沿部署工程师应该是什么样子”，考察表达能力、问题解决能力以及编程水平。

科菲尔德称，企业客户需要这类项目来探索更高效部署 Claude 的方法，阻碍落地的不是意愿不足。

“本质是技能缺口问题，而这进一步催生了市场难题。”他说。

“我们想要做的，就是填补这一缺口。”他补充道。