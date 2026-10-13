应用材料 CEO 迪克森：依托 AI 提效，未来数年营收有望翻倍，但员工数量不会同步翻倍

IT之家 10 月 13 日消息，应用材料公司计划在未来数年内实现营收翻倍，但不会同步扩招员工，原因是该公司正更多借助人工智能工具开展产品研发、质量管控等工作。

“未来几年公司规模翻倍的过程中，我们不会让员工数量也同步翻倍。”这家半导体设备制造商的首席执行官加里 · 迪克森（Gary Dickerson）在采访中表示。

发表此番言论前，该公司举办活动正式揭幕了位于硅谷、投资 50 亿美元（IT之家注：现汇率约合 335.02 亿元人民币）的 EPIC 中心，该中心专注于设备、工艺创新与成果商业化。这座耗资 50 亿美元（现汇率约合 335.02 亿元人民币）打造的设施，旨在帮助芯片厂商联合科研人员与设备合作伙伴，加快研发进度。

作为美国最大的半导体设备生产商，应用材料正受益于人工智能热潮带动的设备需求激增。公司自身也在利用人工智能工具开展创新与产品研发，同时寻找提升半导体良率的办法，良率指硅晶圆产出可用芯片的比例。

“对我们的客户而言，产出更多合格芯片意味着巨大收益。”他说。公司正在客户现场落地 AI 应用，以此提升“单块晶圆的合格芯片数量以及每日晶圆处理量”。

迪克森拒绝给出未来几年的员工人数预测数据。截至 7 月下旬，公司员工约 38,900 人。

这位高管提到，在部分业务板块，人工智能带来了巨大的生产力提升，部分场景下效率增幅可达 50%，公司会在这些领域进行招聘。

这座坐落于加州森尼韦尔市的 EPIC 中心，由应用材料联合台积电、英特尔公司、三星电子、美光科技以及 SK 海力士等客户共同打造。中心占地 60 万平方英尺（折合 5.6 万平方米），拥有近 4 英亩的先进洁净车间，用于芯片相关研发。公司介绍，项目所用混凝土足以填满 34 个奥运标准泳池，使用的钢材可以建造两座埃菲尔铁塔。

迪克森表示，AI 产业扩张存在一些短期风险，可能造成发展阻力，例如资金、物料、能源以及产能不足，但长期来看，这一轮增长将具备“变革性”。

“短期来看，确实存在一些因素会放缓增长速度。”他说，“但无论在哪种情形下，增长规模都会十分可观。”