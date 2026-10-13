尊界公布 V800 制动踏板第三方检测结果：符合行业标准，加严检验至 3000N 也无裂纹损坏

IT之家 10 月 13 日消息，针对制动踏板争议，第一财经今日从尊界汽车处获悉《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》。

该说明显示，2026 年 10 月 11 日，国家认可的第三方检测机构对尊界 V800 制动踏板进行检验，尊界 V800 符合行标 QC/T 788-2018 要求 (纵向力 1500N，位移量 < 5mm)，并做加严检验至纵向力 3000N 后，未出现裂纹和损坏。

IT之家注：尊界 V800 是鸿蒙智行与江淮汽车联合打造的百万级超豪华 MPV，于 2026 年 8 月 5 日正式上市。新车推出尊享版、行政版和领航版三款配置，售价分别为 76.6 万元、86.6 万元和 101.6 万元起。

本月早些时候，懂车帝实测 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断，引发网络热议。10 月 8 日，尊界汽车官方发布了关于尊界汽车制动踏板支架底座相关问题的情况说明，称制动系统按高于国家 / 行业标准开发验证，提供免费升级选择。