中国市场率先落地后，特斯拉 Automations 自动化功能现身海外版固件

IT之家 10 月 13 日消息，特斯拉的 Automations 自动化功能看样子已准备在中国大陆以外市场上线。网友 Maciej Wilczyński（@maciej）在 X 平台发布了一段英文界面的演示视频，称该功能“在最新固件版本里已经完全打磨完毕，只是被功能开关隐藏”。在 @CoilShift 协助下，他直接启用了该功能并进行了演示，没有做任何修改。

与 Wilczyński 合作、特斯拉安卓项目的创作者米哈乌 · 加平斯基（Michał Gapiński，@mikegapinski）也在另一台车上开启了 Automations 并放出演示视频。他把这个功能比作“iOS 初代快捷指令（Shortcuts）”。

IT之家注意到，Automations 今年早些时候率先向国内特斯拉车主推送。英文版本的出现，说明特斯拉正准备将这项功能推向其他地区。

如果你用过苹果快捷指令或者安卓的 Tasker，会对 Automations 很熟悉。它采用“如果这样，就那样（If This, Then That）”的逻辑：选择触发条件，添加可选附加条件，串联一个或多个执行动作。

Wilczyński 的视频展示了操作流程：点击“创建自动化”，选定触发项，例如驾驶员安全带扣上；再添加条件，比如乘客安全带未扣；最后设置动作，例如将媒体音量调到 9.3。触发器和动作按类别划分，配有搜索框，还能在动作之间设置延迟。

他的车辆内还保存了几条自动化规则：一条是语音说出“儿童模式”时，同时开启儿童锁和车窗锁；另一条是车辆前进或倒车时播报“已切换挡位”。

每一条自动化规则以卡片形式展示，可以直接关闭而不用删除。

功能存在部分限制：Automations 仅在中控屏幕点亮时运行；Autopilot 或 FSD 开启期间无法触发自动化；目前也不能通过它控制 FSD，不过很快可以借助 Grok 实现相关操作。

用户可以将单个或多个触发器搭配任意一项或一组动作，触发器本身也可以充当判断条件。

分类 触发器 动作 时间 指定时间、日出、日落 延时等待 环境 室外温度、室外温度区间、室外空气质量、室外亮度 无 语音 语音触发指令 语音播报 座椅 主驾、副驾、二排左右座椅、任意座椅有人落座 座椅冷暖（主驾 / 副驾 / 二排左右）、方向盘加热 安全带 主驾、副驾、二排左右安全带，任意安全带扣上 / 未扣上 无 车门与车窗 四门与车窗状态、车窗锁、车门儿童锁状态、前备箱、后备箱状态 开窗、车窗锁、车门儿童锁、前备箱、后备箱、手套箱 驾驶 挡位状态、车速、里程表 加速模式、能量回收强度 充电 充电状态、充电口、电池电量、前排无线充电板 充电口操作 空调系统 空调运行状态 前排 / 二排空调、主副驾温度、前排分区、自动空调、风速、空调压缩机、进风模式、雨刮、雨刮加热、前后除雾、前后排出风模式 位置 到达 / 离开地点、到家 / 到公司 无 导航 导航目的地、到家 / 到公司、预计到达时间、剩余距离 导航至地点、家 / 公司、导航语音引导 电话 通话状态 接听 / 挂断电话 媒体 无 媒体控制、播放单曲、播放歌单、媒体音量调节 灯光 无 车内顶灯、氛围灯、脚窝灯、大灯、离车大灯、后雾灯 显示屏 无 界面外观设置 网络连接 无 Wi-Fi 设置

既然界面翻译已经完成，仅靠功能开关隐藏，Automations 极有可能入选今年海外的假日更新，也就是特斯拉年度最重要的软件版本，在此之前不会推送。

苹果 CarPlay 也可能同期上线。去年秋季有报道称特斯拉正在开发官方 CarPlay 适配，但去年的假日更新并未搭载。今年早些时候消息显示，CarPlay 适配工作仍在推进，特斯拉正与苹果直接合作解决各类问题。此后相关消息较少，12 月或许就是两项功能正式落地的窗口。