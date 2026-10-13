服役约 35 年后，微软桌面排版软件 Microsoft Publisher 退役

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 13 日）发布博文，报道称在服役约 35 年（首次发布于 1991 年）后，微软桌面排版软件 Microsoft Publisher 已退役，部分用户可能无法在 Microsoft 365 中打开 .pub 文件。

IT之家曾于今年 2 月报道，微软已经通过弹窗方式，提醒 Microsoft 365 订阅用户将于 2026 年 10 月 1 日停止支持桌面排版软件 Publisher。此外 Office 2021 和 Office LTSC 2021 等永久授权版本的支持周期也于 10 月 13 日结束。

Publisher 常用于制作新闻通讯、传单、宣传册、证书、名片、日历及贺卡等排版内容，其专属文件格式为 .pub。微软表示，永久授权用户仍可在支持终止后安装并使用 Publisher，但不会再获得修复程序或功能更新，且随着应用退役，部分用户已无法打开原有 .pub 文件。

在迁移方面，微软建议用户先在本地电脑、OneDrive 和 SharePoint 中检索 .pub 文件，并使用仍可运行的 Publisher 将其另存为 PDF。

对于需要编辑的内容，微软提供的路径是先将 .pub 文件转换为 PDF，再在 Word 中打开并转换。微软承认，当文件包含重叠元素或大量图形后，该转换流程可能出现偏差。

针对批量文件，微软提供 PowerShell 脚本 Convert-PubFileToPDF.ps1，可将指定文件夹内的 .pub 文件导出为 PDF，并支持递归处理子文件夹。转换后，文件不再保留 Publisher 原生编辑能力。

在应用替代方案上，微软未推出单一直接替代品，建议用户按场景选用 Word 或 PowerPoint。Word 适合发票、表单、信封、标签、信笺、新闻稿等文本型内容；PowerPoint 更适合横幅、海报和标牌。

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