微软调整 Win10/Win11 新版 Outlook AI 功能，10 月全球停用 Copilot 主题

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 13 日）发布博文，报道称微软将于 2026 年 10 月中下旬在全球停用 Microsoft Outlook 中的 Copilot 主题功能，覆盖 macOS 和 Windows 新版 Outlook，以及网页版 Outlook.com。

IT之家援引博文介绍，Copilot 主题是微软为新版 Outlook 引入的 AI 界面定制功能，用户可让 Copilot 根据提示生成主题，用于改变 Outlook 界面的视觉风格。

用户在 Outlook 中选择 Copilot 主题入口后，可输入描述或选择预设方向，由 Copilot 生成相应主题。生成后，主题会应用在 Outlook 界面上。

该功能曾作为 Windows 10、Windows 11 新版 Outlook 重要更新推出，该媒体推测实际使用该功能的用户数量未达微软公司预期，因此微软才决定 10 月中下旬全球停用该功能。

微软还将移除 Outlook 的“Wrap up your day”，该功能向 Copilot 发送提示，生成简明收件箱摘要，并在右侧边栏展示结果。

微软同时计划在 2026 年 10 月更新 Outlook 的 Copilot 体验，采用简化、以聊天为中心的设计，并改进导航、聊天布局和 Work IQ 控件。