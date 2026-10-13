德晟达英特尔 B960 / Q970 主板 M26-NVLS-ATX09 现身

IT之家 10 月 13 日消息，嵌入式与 AI 算力硬件企业德晟达 (Decenta) 已在官网公开了基于英特尔 FCLGA1954 平台的 M26-NVLS-ATX09 主板。该型号采用标准 ATX 板型，可选 B960 / Q970 芯片组变体。

这款主板拥有 4 条 DDR5-6400 U-DIMM 内存插槽、至多 2 条全长 PCIe Gen5 插槽 (1×16 / 2×8)、2 条 PCIe ×4 插槽、2 条 PCIe×2 插槽、1 条 PCI 插槽，2 个 M.2 盘位（其中 1 个支持 PCIe Gen5 ×4）。

其支持 HDMI、DisplayPort、VGA 视频信号输出；提供 2 个 1GbE RJ-45，预留第三有线网卡焊盘；无线网卡支持 PCIe Gen4 / CNVio3 信号。

IT之家注意到，X 平台用户 Алексей (@wxnod) 今日晒出了该款主板的实物图。其看起来应该是 B960 版本，可能摄于本周开幕的 2026 中国国际工业博览会上。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。