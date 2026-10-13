IDC：尽管 PC 市场困境持续，但相应产品价格仍将维持高位且远高于去年同期水平

IT之家 10 月 13 日消息，国际数据公司（IDC）发布数据显示，2026 年第三季度全球 PC 出货量 6270 万台，同比下降 20.1%。

IDC 表示，这已经是连续第二个季度下滑，而且降幅比二季度的 3.8% 明显加大。环比来看，三季度出货量也少了 9.1%，往年的“三季度比二季度旺”这次没有出现。供应端一直没缓过来，加上今年早些时候厂商和渠道商赶在涨价前集中备货，需求被提前消耗掉，到了三季度可释放的需求所剩无几。本季度，渠道商主要是在消化上一季度大量进货形成的库存。受此影响，三季度出货量没有出现往年的季节性回升。

2026 年 Q3 全球 PC 市场概览

总出货量： 6270 万台（同比下降 20.1%，较 2026 年 Q2 下降 9.1%）

下滑的主要原因：厂商和渠道商前期提前备货、供应问题持续

主要制约因素：供应问题、价格上涨、宏观环境恶化

领先厂商：联想、HP、Dell、Apple、华硕

IDC 表示，持续的供应限制约束了厂商的出货能力，而前期提前备货透支了下半年的出货量。厂商和渠道商在涨价前采购，推高了年初的出货量，使第三季度需求不足。其结果是季节性规律被打破：第三季度通常高于第二季度，但今年却低于第二季度。

同时，渠道商对高库存和高价位下需求疲软的担忧，可能促使其在短期内开展促销，但价格仍将远高于一年前的水平。更大的风险来自宏观环境：自上季度以来，宏观环境已经恶化，疲弱的经济背景可能进一步压低需求，2026 年剩下的时间和 2027 年的前景可能更不乐观。

厂商排名与市场份额

各厂商受到的冲击并不相同。根据 IDC 数据，本季度前五名厂商出货及份额情况如下：

联想： 1490 万台，市场份额 23.8%，同比下降 -22.6%

HP： 1030 万台，市场份额 16.5%，同比下降 -30.9%

Dell： 760 万台，市场份额 12.1%，同比下降 -25.0%

Apple： 590 万台，市场份额 9.5%，同比下降 -11.3%

华硕： 550 万台，市场份额 8.7%，同比下降 -8.6%

其中，联想、HP 和 Dell 的降幅均高于整体市场，合计丢失 4.2 个百分点的市场份额，原因在于它们受到今年早些时候提前备货的影响。其中联想以 23.8% 的市场份额继续稳居全球第一，与第二名惠普的份额差距扩大至 7.3 个百分点，在行业下行周期中保持相对领先。

整体来看，厂商和渠道商在今年早些时候赶在涨价前集中备货，提前消耗了第三季度的需求。加上持续的供应限制，本季度未能迎来以往的季节性回升，出货量低于第二季度和去年同期。

IDC 透露，后续 PC 价格可能只会小幅且短暂地下降。渠道商担忧库存偏高和需求低迷，因此可能会开展促销。不过，预计价格仍将维持高位，并远高于去年同期水平。

参考

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