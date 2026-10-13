微软 Excel 引入 Copilot 交互式画布：AI 把零散数据变成可交互的决策看板

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 12 日）发布博文，报道称微软为 Excel 推出 Copilot 交互式画布（Interactive Canvas），用户可通过自然语言提示将工作簿数据转化为动态、自动更新的交互式报告。

用户只需输入自然语言提示，即可基于现有工作簿生成高管评审、项目更新或状态报告等交互式报表。且生成的画布与 Excel 工作簿保持联动，在底层数据变化后，无需用户重新制作图表或调整版式，报告会自动更新。

用户还可继续向 Copilot 提出修改要求，包括调整布局、突出不同洞察或更改信息呈现方式。该功能目前面向 Microsoft 365 Insiders 开放。IT之家附上相关演示视频如下：

微软同时宣布 Skill Builder 与 Skill Recorder，其中 Skill Builder 将于 10 月正式发布，Skill Recorder 将于 10 月底面向 Insiders 推出。

Skill Builder 允许用户通过对话描述工作流程、提供指令、分享历史提示或提交完成示例，并由 Copilot 转换为可重用技能。

Skill Recorder 面向无法清晰描述流程的用户。用户在 Excel 中演示操作后，Copilot 会记录动作并生成可重复执行的技能。