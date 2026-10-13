微软逆转办公 AI 策略，新版 Copilot 整合完整 Word / Excel / PowerPoint 体验

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 12 日）发布博文，报道称微软逆转办公 AI 策略，此前主要将 Copilot 嵌入到 Office 应用中，而现在围绕着新款 Copilot 应用，集成完整的 Word、Excel 和 PowerPoint 创建、编辑与协作体验。

IT之家附上相关视频如下：

根据微软演示，用户在 Copilot 应用中，无需切换至独立 Office 应用，即可创建、编辑 Word 文档、Excel 表格和 PowerPoint 演示文稿，并与其他用户协作。

在全新 Copilot 应用中，用户可从 Copilot Chat 中的简单提示启动任务，也可通过 Copilot Cowork 发起更复杂的任务。例如，用户可要求 Copilot 依据研究笔记生成 Word 文档，系统随后在对话旁打开该文档。

与旧版 Copilot 仅能创建 Office 文件不同，新版支持用户在 Copilot 内继续处理文件。用户可要求 AI 重写内容、添加表格或完成其他修改，也可使用标准 Office 编辑控件手动调整内容。

协作方面，用户可在应用内共享文件、添加评论，并与他人共同编辑；其他用户的更改会实时显示。目前支持编辑的文件类型包括 Word、Excel 和 PowerPoint。

微软同时在 Copilot 应用中推出“库”（Library）版块，集中呈现最近使用的 Office 文件、Copilot 页面和 AI 生成图像。用户可从该版块重新打开既有文件或创建新文件。

所有 Office 文件仍存储于 OneDrive，并保留格式、注释、共享权限和版本历史。模型调用方面，用户可为 Office 任务选择指定 AI 模型，也可启用 Auto 模式，由 Copilot 依据任务自动选择模型。