2027 款长安启源 Q05 上市：CLTC 续航 506km，限时权益价 7.99 万元起

IT之家 10 月 13 日消息，2027 款长安启源 Q05 今日正式上市，共推出 506 乐享版、506 舒享版、506 畅享版三款车型，官方指导价为 8.99 万元至 10.19 万元，限时补贴价 7.99 万元、8.99 万元和 9.59 万元。

新款车型取消了原有的 405km 续航版本，全系 CLTC 续航统一为 506km，同时标配宁德时代电芯与金钟罩 2.0 3C 快充电池。

新车在配置上进行了多项升级。全系标配热泵空调和爆胎稳行系统，后者可在极短时间内识别爆胎并维持车辆稳定。

其车身尺寸为 4435×1855×1600mm，轴距 2735mm，后备箱基础容积 540L，另有 90L 下沉储物空间，后排座椅放倒后可拓展至 1380L。

动力方面，2027 款 Q05 搭载前置单电机，最大功率 120kW，峰值扭矩 190N·m，最高车速 160km/h，支持 3C 快充，电量从 30% 充至 80% 约需 15 分钟，充电 5 分钟可补充约 120km 续航。

内饰方面，新车采用环抱式座舱设计，配备 15.6 英寸 2.5K 悬浮式中控屏和 10.17 英寸全液晶仪表，搭载联发科 MT8676 芯片，支持 CarPlay、HiCar、Carlink 手机互联。

另外，高配车型搭载天枢智能驾驶辅助系统，支持高速及快速路领航驾驶辅助、全场景泊车辅助等功能。副驾座椅支持 165° 一键躺平，前排提供座椅加热、通风、按摩，并配备全景天幕、256 色氛围灯和 50W 手机无线充电。