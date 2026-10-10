2027 款长安启源 A06 家轿上市：CLTC 800km 纯电续航、800V 碳化硅高压平台，限时 11.69 万元起

IT之家 10 月 10 日消息，2027 款长安启源 A06 家轿今日正式上市，主打“听劝升级”，搭载 800V 碳化硅高压平台、全系标配宁德时代，拥有 CLTC 800km 纯电续航，限时权益价 11.69 万元起。

2027 款长安启源 A06 各版本价格如下：

800 激光旗舰版：官方指导价 15.99 万元、限时权益价 15.69 万元；

800 激光远航版：官方指导价 14.99 万元、限时权益价 14.69 万元；

630 激光耀享版：官方指导价 13.99 万元、限时权益价 13.69 万元；

630 尊享版：官方指导价 12.99 万元、限时权益价 12.69 万元；

630 舒享版：官方指导价 11.99 万元、限时权益价 11.69 万元。

据介绍，2027 款长安启源 A06 尺寸为 4885×1916×1496mm、轴距 2922mm，新增全新车色「激昂红」。新车全系标配宁德时代，搭载 800V 碳化硅高压平台 + 6C 闪充，支持 800km CLTC 纯电续航。

新车拥有“豪车同款”全铝前双叉臂 + 后五连杆悬架，底盘号称由德国顶级豪华底盘大师调校。全车还有 46 处软连接，宣称余震过滤效果提升 35%。同时新款启源 A06 前后羊角及上下摆臂全铝合金材质。

2027 款长安启源 A06 内部拥有 90% 得房率；前排头部空间 1018mm、肩部空间 1473mm、膝部空间 168mm；后排头部空间 975mm、肩部空间 1439mm、膝部空间 160mm，座椅支持 145° 放倒。

IT之家附新车核心亮点一图知如下：

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