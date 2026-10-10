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2027 款长安启源 A06 家轿上市：CLTC 800km 纯电续航、800V 碳化硅高压平台，限时 11.69 万元起

2026/10/10 16:42:44 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 10 日消息，2027 款长安启源 A06 家轿今日正式上市，主打“听劝升级”，搭载 800V 碳化硅高压平台、全系标配宁德时代，拥有 CLTC 800km 纯电续航，限时权益价 11.69 万元起。

2027 款长安启源 A06 各版本价格如下：

  • 800 激光旗舰版：官方指导价 15.99 万元、限时权益价 15.69 万元；

  • 800 激光远航版：官方指导价 14.99 万元、限时权益价 14.69 万元；

  • 630 激光耀享版：官方指导价 13.99 万元、限时权益价 13.69 万元；

  • 630 尊享版：官方指导价 12.99 万元、限时权益价 12.69 万元；

  • 630 舒享版：官方指导价 11.99 万元、限时权益价 11.69 万元。

据介绍，2027 款长安启源 A06 尺寸为 4885×1916×1496mm、轴距 2922mm，新增全新车色「激昂红」。新车全系标配宁德时代，搭载 800V 碳化硅高压平台 + 6C 闪充，支持 800km CLTC 纯电续航。

新车拥有“豪车同款”全铝前双叉臂 + 后五连杆悬架，底盘号称由德国顶级豪华底盘大师调校。全车还有 46 处软连接，宣称余震过滤效果提升 35%。同时新款启源 A06 前后羊角及上下摆臂全铝合金材质。

2027 款长安启源 A06 内部拥有 90% 得房率；前排头部空间 1018mm、肩部空间 1473mm、膝部空间 168mm；后排头部空间 975mm、肩部空间 1439mm、膝部空间 160mm，座椅支持 145° 放倒。

IT之家附新车核心亮点一图知如下：

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