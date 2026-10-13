赛力斯 & 字节合作：赛豆科技 AIVA 第二款车型预计为 SUV，考虑采用换电方案

IT之家 10 月 13 日消息，据蓝鲸新闻今日报道，赛豆科技旗下 AIVA 品牌的第二款车型预计为 SUV，并考虑采用换电方案。

知情人士透露，赛豆科技是否与宁德时代“巧克力换电”合作，目前最终方案尚未确定，“还没定义清楚”。

IT之家注：“巧克力换电”整体解决方案由宁德时代全资子公司时代电服科技有限公司推出。据宁德时代官方数据，截至 2026 年 9 月 29 日，巧克力换电全国累计建成换电站超 2520 座，站点覆盖 31 个省份、200 座城市，近 2 万块全新电池完成入仓部署。

赛豆科技的前身为重庆蓝电科技有限公司，今年 5 月底正式更名。赛力斯 2026 年中期报告显示，赛力斯以注入蓝电汽车业务相关资产的方式成立赛豆科技，并与多家独立第三方投资者及员工持股平台订立增资安排，合计约人民币 66.71 亿元。

2026 年 7 月增资完成后，赛力斯所持赛豆科技股权被进一步摊薄，不再拥有控制权，赛豆科技不再纳入其合并财务报表范围。工商信息显示，重庆沙磁致远新能源科技合伙企业（有限合伙）为第一大股东，持股比例约 34.5%，赛力斯持股约 32.96%，宁德时代全资子公司问鼎投资持股约 9.89%。

AIVA 是赛豆科技于 6 月 9 日发布的 AI 先锋生态出行品牌，主打“AI 定义汽车，先有 AI，再有车”的造车路径，全系车型将覆盖 20 万元以上主流市场。

今年 9 月底，AIVA 首款量产车型 AIVA ME7 在法国巴黎完成全球首秀。此外，字节跳动旗下火山引擎作为 AIVA 的重要技术合作伙伴，为品牌提供豆包大模型、智能座舱等技术服务，参与联合定义、联合设计。

值得注意的是，火山引擎的合作对象并非仅赛豆科技一家。今年 9 月 17 日，豆包与火山引擎联合打造的 AI 原生车载助手豆包座舱助手正式发布，首款搭载车型荣威家越 07 已开启预售。

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