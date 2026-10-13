奥迪史上最省电车型 A2 e-tron 亮相巴黎车展：百公里电耗 12.8 kWh 创品牌能效纪录，德国 3.82 万欧元起

IT之家 10 月 13 日消息，2026 巴黎国际车展于当地时间 10 月 12 日开幕，并于 10 月 13 日面向公众开放。奥迪在本届巴黎车展上带来了全新纯电紧凑型车 A2 e-tron。

这款车并非全球首发，其全球首秀已于 2026 年 9 月 7 日在巴黎完成，此次是首次面向国际车展公众展出。

据奥迪官方新闻稿，A2 e-tron 已在 9 月 10 日于德国开放订购，欧洲市场 12 月开启交付，德国市场起售价 38,200 欧元（IT之家注：现汇率约合 28.6 万元人民币）。

A2 e-tron 是奥迪迄今为止能效最高的量产车，其 WLTP 工况最低能耗为 12.8 kWh/100km，最高续航里程可达 646 公里。奥迪官方同时确认，该车风阻系数最低为 0.24。这一能耗水平接近特斯拉 Model 3 后驱版（12.2 kWh/100km）。

电池配置方面，A2 e-tron 采用 400V 电气架构，提供三种电池规格，总容量分别为 52、61 和 84 kWh，对应可用容量约为 50、58 和 79 kWh。其中 50 kWh 和 58 kWh 版本采用磷酸铁锂（LFP）电芯；79 kWh 版本则采用镍钴锰（NMC）三元电芯。

充电性能方面，84 kWh 电池支持最高 183 kW 直流快充，电量从 10% 充至 80% 约需 29 分钟；52 kWh 电池最高充电功率 100 kW，补能时间约 24 分钟；61 kWh 电池最高功率 105 kW，补能时间约 25 分钟。A2 e-tron 同时支持 V2L 对外放电，并在德国、奥地利和瑞士支持 V2H 家庭供电功能。

动力系统提供四个版本，均采用后置单电机、后轮驱动布局，最大功率分别为 125 kW、140 kW、170 kW 和 240 kW。除 240 kW 顶配版本峰值扭矩为 545 N·m 外，其余三个版本均为 350 N·m。其中 125 kW 版本 0-100 km/h 加速 8.8 秒，240 kW 版本为 5.7 秒。

设计层面，A2 e-tron 在车身比例和细节上向 1999 年问世的初代 A2 致敬。新车车长 4.32 米，比初代 A2 的 3.83 米长了近半米，车宽增加 12 厘米，车高约 1.55 米。轴距达到 2.77 米，核心设计思路是最大化空间利用率。后备箱基础容积 396 升，后排座椅放倒后可扩展至 1,336 升。

其座舱内标配 11.9 英寸全液晶仪表和 12.8 英寸中控触摸屏，排挡机构移至方向盘柱，中央鞍座因此腾出更多储物空间。车辆在英戈尔施塔特总部工厂生产，沿用了超过 1,200 项既有生产设备和约 250 台现有机器人，奥迪表示这一策略使 A2 e-tron 比以往同级车型提前了 21 个月实现量产准备。