千问 AI 耳夹式耳机开售：Bose 调音，到手价 1099 元

IT之家 10 月 13 日消息，千问 AI 耳夹式耳机现已在京东开售。新品主打 Bose 大师调音，支持 AI 笔记、AI 同声传译等功能，到手价 1099 元。

据介绍，这款耳机有深空蓝、星光色、极光紫三种颜色可选，不分左右耳，支持 IP55 级防尘防泼溅，至多可配对 8 台设备，支持双设备同时连接；耳机续航 9 小时，配合充电仓 40 小时，支持无线充电。

这款耳机搭载 0.5mm 超薄记忆钛丝，专为亚洲人耳打造；由 Bose 调音，专为耳夹式开放形态优化；支持动态 EQ，可随音量自动调整频率响应。

该耳机搭载 12 磁铁双环聚磁单元，支持 LHDC 5.0 高清蓝牙音频解码，最高可达 1Mbps 传输码率与 96KHz 采样率，通过 Hi-Res Wireless 金标认证。

千问 AI 耳夹式耳机支持多种 AI 功能，语音就能操控千问全场景功能；支持录音实时转写、离线本地录音、92 语种转写纪要；支持 89 种语言 AI 翻译，包含面对面、通话等模式。

IT之家附该产品详细参数如下：

目前该产品已在京东开售，到手价 1099 元。

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