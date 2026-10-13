23.59 万元起：比亚迪大汉正式上市，标配后轮转向、前排双零重力座椅等

IT之家 10 月 13 日消息，比亚迪大汉汽车今日上市。新车定位“王朝 9 系旗舰轿车”，采用王朝家族龙颜设计语言，配备第二代刀片电池、闪充技术，拥有帝瓦雷音响，标配前排双零重力座椅、后轮转向和云辇-A 等，起售价为 23.59 万元。

即日起，比亚迪老车主购买大汉还可享受 1 万元置换补贴，其他品牌车主补贴 6000 元，现阶段购车可享 1 年免费闪充，买顶配可享免费选装双拼车色。

IT之家附该车各版本定价如下：

1008KM 后驱激光雷达尊享型：23.59 万元

1008KM 后驱激光雷达旗舰型：24.99 万元

880KM 四驱激光雷达旗舰型：27.59 万元

据介绍，比亚迪大汉车身长宽高分别为 5256*1999*1510mm，轴距 3130mm。车内采用环抱式座舱设计，拥有 90.8% 超高得房率，纵向 2005mm、横向 1580mm 同级第一；支持中央大床模式，一键躺平；超全面储物空间，前备箱容积 130L、全车 46 处储物及拓展。

内饰方面，该车配备全新三幅式方向盘，整体采用简约风格设计。后排座椅可实现 12 度调节范围，二排还有折叠屏及小桌板，零下 6 度-50 度双向侧开冷暖箱。

同时，该车还配备前排双零重力座椅、Nappa 真皮座椅、帝瓦雷音响 31 扬声器、琥珀流光音响（灯光随着音乐律动）、四门静音夹层玻璃、130 多处声学材料应用。配备新款车钥匙，采用亮面设计。

该车搭载智能调光隐私玻璃，这也是全球首款黑色 PDLC 可调玻璃，实现隔热防晒、隐私保护。配备云辇-A 双腔空悬，可以实现 100mm 的车身高度调节，具备后轮转向，扎实技术兼顾实用体验。支持天神之眼-B 辅助驾驶系统，支持城区导航辅助、高速导航辅助以及智能泊车等功能。

动力方面，大汉 EV 拥有单电机版和双电机版可选择，单电机版最大功率为 370 千瓦，0-100km/h 加速 4.9 秒；双电机版最大功率 570 千瓦，0-100km/h 加速 3.3 秒。新车搭载 102.3kWh 磷酸铁锂第二代刀片电池，两驱版 CLTC 纯电续航 1008km，四驱版 CLTC 纯电续航 880km。