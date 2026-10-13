闪迪推出 Guardian 哨兵系列高耐久存储卡：512GB 行车记录仪卡可录 4 万小时，支持 4K 录制与 4 万小时寿命

IT之家 10 月 13 日消息，闪迪（Sandisk）昨日宣布推出哨兵（Guardian）系列高耐久存储产品，面向需要不间断录制的行车记录仪、家庭智能摄像设备及车辆哨兵模式等场景。

据闪迪官方新闻稿，该系列产品针对持续循环录像的严苛需求设计，可在严苛环境条件下保持稳定写入。

闪迪公司消费级产品副总裁 Susan Park 在新闻稿中表示：“传统存储产品难以满足严苛环境下持续录制的需求，因此我们推出了闪迪哨兵系列，为消费者提供更可靠的全天候性能表现。”

该系列包含三款产品。其中，闪迪哨兵行车记录仪 microSD 卡专为复杂驾驶环境下的持续高耐久视频录制设计，支持从全高清到 4K 超高清的分辨率录制，可耐受长途驾驶中的高温与潮湿环境。

据闪迪官方数据，该卡提供 32GB 至 512GB 多种容量，512GB 容量版本经测试可支持长达 40,000 小时的行车视频录制。

闪迪哨兵安防监控 microSD 卡则面向智能监控摄像设备，旨在与云存储协同或作为本地存储方案持续运行，即使 Wi-Fi 中断也可留存影像资料。

该卡同样提供 32GB 至 512GB 容量版本，具备耐高温、防水、防尘特性，适用于全年运行的户外监控系统，并支持全高清至 4K 超高清录制。

此外，闪迪还推出了哨兵车载 USB-C 闪存盘，专为兼容车辆内置监控系统打造，采用超紧凑设计。参考IT之家此前报道，CZ53C 系列哨兵车载 USB-C 闪存盘已经上架京东，128GB 款 499 元，1TB 款 2599 元。

据闪迪官方新闻稿，哨兵系列存储卡 32GB 版本建议零售价为 28.99 美元（IT之家注：现汇率约合 194.4 元人民币）。哨兵行车记录仪 microSD 卡和哨兵安防监控 microSD 卡将于后续在中国上市，国内具体售价尚未公布。

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