苹果今日举办欢迎回家发布会，盘中股价再创历史新高

IT之家 10 月 13 日消息，苹果于北京时间 10 月 13 日晚 9 点召开了一次主题为“欢迎回家”的新品发布会，正式推出旗下首款智能家庭中枢 HomeView，以及 HomePod mini 2 等新品。

当晚美股盘初，苹果股价再度创下历史新高，总市值达 5.06 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 33.93 万亿元人民币）。

据外媒 MacObserver 报道，苹果正计划在 2027 年（明年）推出一项全新的家庭安全监控服务，作为其进一步拓展智能家居业务的一部分。与此同时，苹果正在研发一款注重隐私保护的家庭安防摄像头及自动化设备。该设备将利用 AI 分析周围环境，无需依赖传统摄像头持续录制视频，从而在提供家庭监控功能的同时，降低隐私方面的顾虑。

苹果首款智能家庭中枢 HomeView 允许用户通过触控或 Siri AI 查看摄像头画面、调节恒温器和灯光、锁门或关闭百叶窗；苹果同时宣布推出 Apple Home Collection 智能家居产品系列，涵盖摄像头、恒温器和门锁，由苹果与 LG 电子、施耐德电气联合开发。同时，HomeView 也兼容其他支持 Works with Apple Home 和 Matter 标准的配件。

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