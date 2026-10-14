AI 重新编译、修改游戏获夏尔马“点赞”，微软成立 XBOX Labs 新团队

IT之家 10 月 14 日消息，随着 AI 辅助游戏修改和重新编译技术迅速兴起，微软成立了 XBOX Labs 团队，探索新技术在游戏开发中的应用。

最近几周，越来越多 Mod 制作者利用 Claude 最新的 Opus 5.5 模型，将不同游戏的内容混合在一起，例如让马力欧在《艾尔登法环》中体验平台跳跃玩法，甚至将《使命召唤》移植到网页浏览器中运行。

据外媒 VGC 报道，当地时间 13 日，XBOX CEO 阿莎 · 夏尔马在致员工的内部信中指出，AI 生成游戏内容的热潮正在改变人们对游戏开发边界的传统认识。为此，微软成立了一个专门探索新技术和新创意的团队。

夏尔马在信中写道：“最近几周，我们看到一些游戏经过快速反编译和重新构建，甚至能在原本不支持的硬件上运行。”

信中提到，Windows PC 版游戏经过转换，可以在苹果自研芯片上运行，也能借助 WebAssembly 和 WebGPU 移植到浏览器中。WebGPU 在全球浏览器中的支持率接近 90%。

夏尔马坦言，更令人惊讶的是，许多全球知名游戏的内容甚至进入到了其他游戏的源代码中。“这些尝试让游戏行业长期以来的固有观念受到挑战，包括软件与硬件的绑定关系、创作与游玩的界限，以及玩家发现和体验游戏的方式。”

她进一步提到，游戏行业未来会怎样发展，很难预测。“但让更多人能够接触优秀游戏、让老游戏焕发新生，以及让更多玩家参与游戏创作，当然值得期待。即使这些变化会冲击我们现有的商业模式，有时甚至正是因为打破了原有模式，无疑也会让玩家受益。”

为了探索这些可能性，夏尔马委托 XBOX CTO 斯科特 · 范 · 弗利特牵头组建一支小团队，由游戏开发者、工程师和科学家组成，负责将新技术和新创意转化为玩家及开发者可以实际体验的成果。“我们会公开开展开发工作，从大家的实践中吸取经验，并根据是否有更多人参与游戏和创作来判断成效。”

IT之家附备忘录部分内容如下：