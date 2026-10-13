微软更新 WinUI Gallery 3.0，Win11 应用开发者可提前体验实验性控件

IT之家 10 月 13 日消息，微软今日发布了 Windows 11 应用开发示例工具 WinUI Gallery 的 3.0 大版本更新，并引入实验性 Windows App SDK，让开发者能够更早体验尚未正式稳定发布的界面控件，并在开发过程中向微软反馈意见。

根据 GitHub 上的 WinUI Gallery 3.0.4 发布说明，新版本还加入了多项实验性控件和窗口管理 API 示例。

IT之家注：WinUI Gallery 是微软面向开发者推出的示例应用，用于展示 Windows 应用的界面控件、交互效果及相应代码，帮助开发者构建符合 Windows 设计规范的原生应用。通过该工具，开发者可以直接查看控件在实际界面中的表现，并参考示例代码将其应用于自己的软件项目。

此前，WinUI Gallery 通常在相关控件进入稳定版 Windows App SDK 后才加入对应示例，因此开发者较难在控件正式发布前体验新功能并提供反馈。

3.0 更新改为集成实验性 Windows App SDK，使开发者能够提前试用正在开发中的功能。不过，实验性 API 后续仍可能发生变化，甚至在正式发布前被移除。

据介绍，3.0 新增了多种控件示例，包括 TableView、Charts、WrapPanel 和 LayoutPanel。其中，TableView 用于以表格形式呈现数据，Charts 提供折线图、柱状图、面积图、时间序列及实时数据等示例，WrapPanel 和 LayoutPanel 则用于展示不同的界面布局方式。部分控件仍处于实验阶段。

微软高级产品经理 Niels Laute 介绍称，新版本还改进了应用的导航和搜索体验。用户现在可以使用鼠标前进、后退按钮浏览示例页面；搜索功能则为各控件页面增加了关键词标签，即使搜索词与控件名称不完全一致，也能找到相关示例。此外，当搜索没有匹配结果时，应用会显示搜索提示，并提供查看全部示例的入口。

需要注意的是，WinUI Gallery 3.0 与 WinUI 3 并非同一概念。前者是供开发者查看界面示例和代码的工具，后者则是用于构建现代 Windows 应用的 UI 框架。

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