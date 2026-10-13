微软发布 30 天倒计时提醒，Win11 23H2 企业版 / 教育版 11 月停止更新

IT之家 10 月 13 日消息，微软公司于 10 月 9 日发布 30 天倒计时停止支持提醒，邀请 Windows 11 23H2 企业版、教育版和 IoT 企业版用户尽快升级。

微软于 2023 年 10 月 31 日发布 Windows 11 23H2 企业版和教育版，按此类版本的功能更新支持政策，微软支持周期为 36 个月。微软 Windows 11 23H2 家庭版和专业版支持周期为 24 个月，已经于 2025 年 11 月 11 日结束支持。IT之家附上相关截图如下：

微软在消息中心表示，支持终止后，运行这些版本的设备将不再获得包含最新威胁防护的月度安全更新。

在升级路径方面，微软建议符合条件的设备转向 Windows 11 26H2，该版本于 2026 年 9 月以启用包（eKB）形式正式发布，对消费者的支持将持续至 2029 年 10 月。

Windows 11 26H2 正分阶段向符合条件的设备推送。已启用“在有最新更新可用时立即获取”设置的设备，若符合条件，系统将自动下载并安装更新，重启一次即可完成。

用户也可在“设置”>“Windows 更新”中点击“检查更新”。若设备已满足升级条件，页面将显示“下载并安装 Windows 11 版本 26H2”选项。