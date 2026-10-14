德勤调查：英国过半大企业未来一年打算用 AI 替代打工人

IT之家 10 月 14 日消息，据彭博社报道，一项针对首席财务官的权威调查显示，英国众多大型企业准备在未来一年用人工智能替代员工。

德勤于当地时间周三发布报告称，尽管人工智能的应用尚处于早期阶段，但 52% 的首席财务官预计会借助这项技术裁员。超过三分之二（67%）的受访者表示，目前仅实现了他们预期人工智能所能带来变革的四分之一。

这份报告进一步印证英国正重现无就业增长的态势，这给首相安迪 · 伯纳姆（Andy Burnham）领导的工党政府带来了政治难题。人工智能的落地叠加高昂的用工成本，促使企业在扩张时不再大量增员。由此带来的后果是，长期失业人数不断上升，青年失业率创下十余年来新高。这一现象在一个增长速度远超欧洲同行的经济体中显得十分反常。

这也凸显出人工智能事务大臣卡尼什卡 · 纳拉扬（Kanishka Narayan）面临的挑战。他在周一的演讲中承诺，“绝不会让普通劳动者独自承担人工智能革命的代价”。

纳拉扬表示：“我理解人们会自然而然地担心自己的工作，担忧人工智能会如何影响下一代的未来。我同样感受到这份顾虑与不安。”

虽然企业正利用人工智能压缩成本，但这项技术能否提振利润尚不确定。德勤的报告显示，仅有三分之一的首席财务官认为人工智能将在未来一年助力提升利润率。

德勤在 9 月 17 日至 10 月 1 日期间调研了 66 名首席财务官，其中 12 人来自富时 100 成分股企业，25 人来自富时 250 成分股企业。

IT之家注意到，伦敦培训平台 Multiverse 本周另发布了一份报告，该平台由尤安 · 布莱尔（Euan Blair）创立。报告指出，各大企业很难将人工智能投入和现有员工能力建设结合起来。布莱尔称：“几乎没有企业清楚员工能用人工智能完成哪些工作，这就造成相关投入白白浪费。”报告提到，企业在采购人工智能工具上不断增加开支，却没有培训员工掌握相关使用方法。