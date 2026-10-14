一名 OpenAI 工程师被捕：涉嫌秘密录制高管会议，最高面临 5 年监禁

IT之家 10 月 14 日消息，美国司法部昨日（10 月 13 日）发布公告，称 OpenAI 一名沙特籍工程师因涉嫌在旧金山办公室高管会议室安装隐藏录音设备，被逮捕并指控非法拦截口头通信。

该沙特籍工程师现年 35 岁，名为 Abdulrahman Alfozan，已于当地时间 10 月 9 日被逮捕，罪名是非法拦截口头通信。他自 2025 年 7 月起在 OpenAI 工作。若罪名成立，其最高可面临 5 年监禁及 25 万美元（IT之家注：现汇率约合 167.6 万元人民币）罚款。

OpenAI 安全人员于 9 月 30 日在旧金山一栋办公楼的高管会议室发现该设备。设备被插入会议室电视机背面的 USB 端口，此前被藏在卫生纸中，约于 9 月 28 日安装，内部含有加密数据。

美国司法部称，该会议室经常用于讨论 OpenAI 专有研究、产品计划、技术能力、业务关系及政府合作等机密信息。监控录像显示，Alfozan 多次出现在会议室附近，但未被授权参加该会议室的会议。

起诉书称，Alfozan 还使用一款生产力工具搜索 OpenAI 的办公室、会议室、高管位置及会议安排。与 Alfozan 配偶关联的聊天机器人账户，则被用于询问连续录音、修改 Wi-Fi 连接、实时监听及加密 SD 卡等事项。

美国司法部指控，该聊天机器人账户在 9 月 27 日至 28 日期间提交了与涉案录音设备相关的提示，内容包括设备自定义标头和唯一 MAC 地址。10 月 5 日，监控录像还显示 Alfozan 返回会议室并查看电视机后方。

OpenAI 公司已解雇该员工，并将事件移交 FBI 调查。OpenAI 同时表示，目前没有迹象表明该员工不当访问或外泄模型权重、源代码或客户数据。