苹果 Home 应用新特性：iPhone 靠近门铃，灵动岛预览视频画面

IT之家 10 月 10 日消息，消息源 @itspdfu 昨日（10 月 9 日）发布博文，报道称苹果和 LG 合作开发的智能家居配件支持“接近控制”功能。用户将 iPhone 靠近兼容配件后，可通过灵动岛提示打开控制界面，而摄像头和门铃还可直接显示画面。

没有灵动岛功能的 iPhone 或 iPad 将显示 30 秒通知，用户可以在设置完成后，在“家庭”应用中禁用此功能。在后台，该配件会将“apple-deviceid”写入存储在其 NFC 标签上的 Matter 有效载荷中，以便 iOS 在轻触时识别它。它还会广播用于 Apple 近距离控制的低功耗蓝牙广告。

消息称苹果在 iOS 27 系统中就引入了相关代码，IT之家援引博文介绍，在 iOS 27.2 Beta 3 更新中，苹果已上线切换选项，包括以下 3 个选项：

从不：禁用接近控制。

请求启动：显示动态岛屿提示或通知，其中包含指向控制卡的深度链接。

自动启动：显示控制卡。