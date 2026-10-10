苹果 Home 应用新特性：iPhone 靠近门铃，灵动岛预览视频画面

IT之家 10 月 10 日消息，消息源 @itspdfu 昨日（10 月 9 日）发布博文，报道称苹果和 LG 合作开发的智能家居配件支持“接近控制”功能。用户将 iPhone 靠近兼容配件后，可通过灵动岛提示打开控制界面，而摄像头和门铃还可直接显示画面。
没有灵动岛功能的 iPhone 或 iPad 将显示 30 秒通知，用户可以在设置完成后，在“家庭”应用中禁用此功能。在后台，该配件会将“apple-deviceid”写入存储在其 NFC 标签上的 Matter 有效载荷中，以便 iOS 在轻触时识别它。它还会广播用于 Apple 近距离控制的低功耗蓝牙广告。
消息称苹果在 iOS 27 系统中就引入了相关代码，IT之家援引博文介绍，在 iOS 27.2 Beta 3 更新中，苹果已上线切换选项，包括以下 3 个选项：
从不：禁用接近控制。
请求启动：显示动态岛屿提示或通知，其中包含指向控制卡的深度链接。
自动启动：显示控制卡。
延伸阅读
此次曝光的“接近控制”功能与苹果和 LG 的智能家居配件合作密切相关。据彭博社报道，苹果与 LG 合作开发一系列智能家居产品，传闻中的设备包括视频门铃、智能温控器、门锁、室内外摄像头和泛光灯摄像头，部分产品预计支持 Matter 和 Thread 协议。这批产品将贴 LG 的品牌，制造和售后由 LG 负责，苹果主要参与联合研发以使产品适配自家生态。
苹果已宣布将于 2026 年 10 月 13 日举办以智能家居为主题的“Welcome Home”活动，预计推出新一代 Apple TV 4K、HomePod mini 以及一款全新的家庭中枢设备。据爆料，该家庭中枢搭载约 6 英寸方形触控屏，运行内部代号为“Charismatic”的新系统，该系统可能命名为 homeOS；LG 配件是否会在活动上亮相，目前尚无官方确认。
除“接近控制”外，iOS 27 代码与 LG 设备固件还显示了一项 HomeKit 专属的“未通电先配对”功能：用户将 iPhone 靠近门锁、恒温器等设备时，可通过 NFC 预先把配对身份和 Wi-Fi / Thread 网络凭证写入设备的安全元件，设备通电后自动入网，再由家庭中枢完成 Matter 配置。LG 门锁与恒温器固件中据称出现了 NXP SE051H 安全元件，且固件将 Matter NFC 小程序替换为 HomeKit 专用小程序。
关于文中提到的 Matter 与 NFC：Matter 是多家厂商共同推动的智能家居互操作标准，传统配网需扫描二维码或手动输入配对码，并通过低功耗蓝牙把信息传送到智能家居中枢。Matter 1.4 增加了使用 NFC 启动配网流程的能力，但仍依赖蓝牙；Matter 1.6 则实现了完全通过 NFC 完成整个配网过程，目标设备甚至无需通电，必要信息可先保存在 NFC 芯片中，待设备通电后再传输。文中提及的 NFC 标签与 Matter 有效载荷即属于这一机制范畴。
灵动岛（Dynamic Island）是苹果自 iPhone 14 Pro 系列起引入的屏幕交互区域，后续 iPhone 15、16、17 系列及 iPhone 18 系列机型均已配备。因此文中提到的“没有灵动岛功能的 iPhone”主要指更早的机型，这些设备以及 iPad 在接近控制场景下会改用约 30 秒的通知提示。