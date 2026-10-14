无 AppleCare 维修约占新机价 93%：苹果公布智能家居中枢 HomeView 维修费用

IT之家 10 月 14 日消息，苹果美国官网公布新款 HomeView 智能家居中枢维修价格，在没有购买 AppleCare 保障的情况下，“其他损坏”服务费为 279 美元（IT之家注：现汇率约合 1,871 元人民币），接近 299 美元（现汇率约合 2,005 元人民币）的整机售价；而 AppleCare 用户意外损坏服务费为 39 美元（现汇率约合 261.5 元人民币）。

苹果公司昨日（10 月 13 日）发布 7 英寸智能显示屏 HomeView，目前已在美国等地开放预订，计划于 11 月 13 日开始发货，标准版与壁挂版售价均为 299 美元（现汇率约合 2,005 元人民币）。

维修选项方面，根据苹果服务页面信息，HomeView 目前未按屏幕破裂、扬声器故障等具体问题拆分维修项目，统一归入“其他损坏”类别。无论标准版还是壁挂版，无 AppleCare 保障的维修费均为 279 美元（现汇率约合 1,871 元人民币），仅比整机售价低 20 美元（现汇率约合 134.1 元人民币），约占新机售价的 93%。

对于购买 AppleCare 的用户，意外损坏服务费统一为 39 美元（现汇率约合 261.5 元人民币）。该费用同样不区分标准版或壁挂版，也不区分意外损坏类型。