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支持 Wi-Fi 6E/7 的苹果 Mac 可设置 HomePod mini 2 为默认扬声器

2026/10/14 10:09:33 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 14 日消息，苹果公司昨日（10 月 13 日）发布博文，宣布在所有配备 Wi-Fi 6E 或更高版本系统的 Mac 机型上，HomePod mini 2 可以作为其默认扬声器。

IT之家附上苹果官方博文内容如下：

新款 HomePod mini 可用作 Mac 的扬声器，为电影、游戏、FaceTime 通话和视频通话等各种体验带来丰富饱满的声音。新款 HomePod mini 还提供与 Mac 相得益彰的同系配色，可与之共同打造美观统一的桌面环境。

苹果公司后续补充写道：

所有配备 Wi-Fi 6E 或更高版本的 Mac 电脑都支持此功能，可搭配单部 HomePod 或立体声组合使用。

HomePod mini 2 可用作 Mac 的默认扬声器，为电影、FaceTime 通话等各种体验带来丰富饱满的声音。

上一代 HomePod mini 也可以通过 AirPlay 用作 Mac 的扬声器，但无法设置为默认音频输出设备。

根据苹果官方文档表述，附上支持 Wi-Fi 6E 或 Wi-Fi 7 的 Mac 机型如下：

支持 Wi-Fi 7 的 Mac：

Mac 机型芯片Wi-Fi
MacBook Air（13 英寸，M5）M5Wi-Fi 7
MacBook Air（15 英寸，M5）M5Wi-Fi 7
MacBook Pro（14 英寸）M5 Pro / M5 MaxWi-Fi 7
MacBook Pro（16 英寸）M5 Pro / M5 MaxWi-Fi 7
Mac miniM6 / M5 ProWi-Fi 7
Mac StudioM5 Max / M5 UltraWi-Fi 7

支持 Wi-Fi 6E 的 Mac：

Mac 机型芯片Wi-Fi
MacBook Pro（14 英寸，M5）M5Wi-Fi 6E
MacBook NeoA18 ProWi-Fi 6E
MacBook Air（13 英寸 / 15 英寸，M4，2025）M4Wi-Fi 6E
Mac Studio（2025）M4 Max / M3 UltraWi-Fi 6E
MacBook Pro（14 英寸，M4，2024）M4Wi-Fi 6E
MacBook Pro（14 英寸，M4 Pro 或 M4 Max，2024）M4 Pro / M4 MaxWi-Fi 6E
MacBook Pro（16 英寸，2024）M4 Pro / M4 MaxWi-Fi 6E
Mac mini（2024）M4 / M4 ProWi-Fi 6E
iMac（24 英寸，2024）M4Wi-Fi 6E
MacBook Air（13 英寸 / 15 英寸，M3，2024）M3Wi-Fi 6E
iMac（24 英寸，M3，2023）M3Wi-Fi 6E
MacBook Pro（14 英寸，M3，2023 年 11 月）M3Wi-Fi 6E
MacBook Pro（14 英寸，M3 Pro 或 M3 Max，2023 年 11 月）M3 Pro / M3 MaxWi-Fi 6E
MacBook Pro（16 英寸，2023 年 11 月）M3 Pro / M3 MaxWi-Fi 6E
MacBook Pro（14 英寸 / 16 英寸，2023）M2 Pro / M2 MaxWi-Fi 6E
Mac mini（2023）M2 / M2 ProWi-Fi 6E
Mac Studio（2023）M2 Max / M2 UltraWi-Fi 6E
Mac Pro（2023）及 Mac Pro（Rack，2023）M2 UltraWi-Fi 6E
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关键词：MacHomePod mini 2

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