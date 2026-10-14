支持 Wi-Fi 6E/7 的苹果 Mac 可设置 HomePod mini 2 为默认扬声器

IT之家 10 月 14 日消息，苹果公司昨日（10 月 13 日）发布博文，宣布在所有配备 Wi-Fi 6E 或更高版本系统的 Mac 机型上，HomePod mini 2 可以作为其默认扬声器。
IT之家附上苹果官方博文内容如下：
新款 HomePod mini 可用作 Mac 的扬声器，为电影、游戏、FaceTime 通话和视频通话等各种体验带来丰富饱满的声音。新款 HomePod mini 还提供与 Mac 相得益彰的同系配色，可与之共同打造美观统一的桌面环境。
苹果公司后续补充写道：
所有配备 Wi-Fi 6E 或更高版本的 Mac 电脑都支持此功能，可搭配单部 HomePod 或立体声组合使用。
上一代 HomePod mini 也可以通过 AirPlay 用作 Mac 的扬声器，但无法设置为默认音频输出设备。
根据苹果官方文档表述，附上支持 Wi-Fi 6E 或 Wi-Fi 7 的 Mac 机型如下：
支持 Wi-Fi 7 的 Mac：
|Mac 机型
|芯片
|Wi-Fi
|MacBook Air（13 英寸，M5）
|M5
|Wi-Fi 7
|MacBook Air（15 英寸，M5）
|M5
|Wi-Fi 7
|MacBook Pro（14 英寸）
|M5 Pro / M5 Max
|Wi-Fi 7
|MacBook Pro（16 英寸）
|M5 Pro / M5 Max
|Wi-Fi 7
|Mac mini
|M6 / M5 Pro
|Wi-Fi 7
|Mac Studio
|M5 Max / M5 Ultra
|Wi-Fi 7
支持 Wi-Fi 6E 的 Mac：
|Mac 机型
|芯片
|Wi-Fi
|MacBook Pro（14 英寸，M5）
|M5
|Wi-Fi 6E
|MacBook Neo
|A18 Pro
|Wi-Fi 6E
|MacBook Air（13 英寸 / 15 英寸，M4，2025）
|M4
|Wi-Fi 6E
|Mac Studio（2025）
|M4 Max / M3 Ultra
|Wi-Fi 6E
|MacBook Pro（14 英寸，M4，2024）
|M4
|Wi-Fi 6E
|MacBook Pro（14 英寸，M4 Pro 或 M4 Max，2024）
|M4 Pro / M4 Max
|Wi-Fi 6E
|MacBook Pro（16 英寸，2024）
|M4 Pro / M4 Max
|Wi-Fi 6E
|Mac mini（2024）
|M4 / M4 Pro
|Wi-Fi 6E
|iMac（24 英寸，2024）
|M4
|Wi-Fi 6E
|MacBook Air（13 英寸 / 15 英寸，M3，2024）
|M3
|Wi-Fi 6E
|iMac（24 英寸，M3，2023）
|M3
|Wi-Fi 6E
|MacBook Pro（14 英寸，M3，2023 年 11 月）
|M3
|Wi-Fi 6E
|MacBook Pro（14 英寸，M3 Pro 或 M3 Max，2023 年 11 月）
|M3 Pro / M3 Max
|Wi-Fi 6E
|MacBook Pro（16 英寸，2023 年 11 月）
|M3 Pro / M3 Max
|Wi-Fi 6E
|MacBook Pro（14 英寸 / 16 英寸，2023）
|M2 Pro / M2 Max
|Wi-Fi 6E
|Mac mini（2023）
|M2 / M2 Pro
|Wi-Fi 6E
|Mac Studio（2023）
|M2 Max / M2 Ultra
|Wi-Fi 6E
|Mac Pro（2023）及 Mac Pro（Rack，2023）
|M2 Ultra
|Wi-Fi 6E