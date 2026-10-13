古尔曼称苹果 10 月 27~28 日将举办 2026 最后一场活动，推出 iPad mini 8 和 3 款 Mac

IT之家 10 月 13 日消息，彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）昨日（10 月 12 日）发布博文，爆料称苹果公司计划于 10 月 27 日至 28 日在洛杉矶举办为期两天的产品展示活动，预计集中发布 iPad mini 8 和三款新 Mac。

在活动方式方面，古尔曼爆料称本次活动不会采用传统苹果发布会的现场直播形式，主要面向内容创作者，会设置产品体验环节，形式类似苹果于 10 月 13 日在纽约举办的活动。IT之家附上相关截图如下：

产品方面，古尔曼预估苹果公司会在本次活动中推出 4 款设备：

14 英寸的 MacBook Pro

16 英寸的 MacBook Pro

24 英寸 iMac

iPad mini 8

14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 预计迎来重大重新设计，配备 OLED 显示屏、触控屏支持、M5 Pro 和 M5 Max 芯片，并加入灵动岛，且机身将明显更轻。这两款 MacBook Pro 可能配备苹果 C1X 或 C2 调制解调器，支持内置蜂窝网络连接。

24 英寸 iMac 预计搭载 M6 芯片，并提供全新配色。

iPad mini 8 预计配备 OLED 显示屏、A20 Pro 芯片、横向前置摄像头、重新设计的扬声器系统和防水设计。苹果此前还宣布，将在 10 月下旬发布配备 512GB 内存的 Mac Studio。

古尔曼表示，此次洛杉矶活动很可能是苹果 2026 年的最后一次重大产品发布。在此之前，苹果预计于今天（10 月 13 日）发布全新 HomeView 智能家居中心、HomePod mini 2 和更新版 Apple TV 4K。