任天堂《马力欧卡丁车 巡回赛》已停服，估算七年收入约2.685亿美元

IT之家 10 月 4 日消息，任天堂旗下手游《马力欧卡丁车 巡回赛》（Mario Kart Tour）已于 9 月 30 日正式停止服务。

任天堂于 2026 年 7 月宣布终止服务，Gold Pass 订阅的自动续费和新订阅同样已被停止。服务终止后，游戏对已安装的玩家同样无法再运行，任天堂也表示目前没有推出离线版的计划。

《马力欧卡丁车 巡回赛》是马力欧卡丁车系列的手游作品，于 2019 年 9 月 25 日登陆 iOS 和安卓平台，采用免费游玩模式，依靠内购盈利。游戏中曾备受争议的“抽水管”（gacha pipe）角色抽卡系统已于 2022 年移除。停服时，游戏共拥有 267 名可玩角色（含替换服装）、340 台卡丁车、238 个滑翔翼和 546 条赛道。

据市场分析机构 AppMagic 估算，该游戏自推出以来全球下载量已超过 2.76 亿次，在七年运营期间为任天堂带来约 2.685 亿美元（IT之家注：现汇率约合 18.04 亿元人民币）收入，且收入规模逐年下滑。AppMagic 数据显示，游戏月收入在 2020 年和 2021 年的大部分时间里约为 500 万至 600 万美元，到 2026 年 7 月任天堂宣布停服时已降至约 65 万美元。







