提升视听体验：苹果第四代 Apple TV 4K 支持 AV1 和杜比视界 Profile 8.1

IT之家 10 月 14 日消息，根据苹果官方技术规格页面，2026 款 Apple TV 4K（也称第四代）支持 AV1 硬件解码与 Dolby Vision Profile 8.1，两项能力均未出现在第三代 Apple TV 4K 的规格页中。

IT之家注：AV1 是一种由开放媒体联盟开发的开放视频编解码器，用于在传输前压缩视频。其目标是在相近画质下降低数据量，常用于流媒体平台，设备需具备相应解码能力才能播放该格式内容。

A19 芯片内置全新专用 AV1 解码器。苹果表示，该解码器可在占用更少带宽的情况下，提供更高效、更高质量的流媒体播放。苹果尚未公布哪些应用将提供 AV1 流。使用 HEVC 或 H.264 编码的服务仍可按原有方式播放。

Dolby Vision Profile 8.1 是杜比视界动态 HDR 格式的一种配置文件。杜比视界内容按不同 Profile 封装，播放设备必须支持对应 Profile 才能以杜比视界方式呈现。

苹果 Apple TV 4K 第三代仅列出 Profile 5，不过在升级 tvOS 17 后已支持 Profile 8.1；第四代则同时列出 Profile 8.1 与 Profile 5，可接受两种配置文件的杜比视界内容。

Dolby Vision Profile 8.1 与 Profile 5 的核心区别在于封装方式与兼容性：Profile 5 是杜比视界专用的单层封装，不向下兼容 HDR10；Profile 8.1 在 HDR10 基础层之上加入杜比视界动态元数据。支持杜比视界的设备可读取动态元数据；不支持杜比视界的设备仍可依据 HDR10 基础层播放，因而具备更好的设备兼容性。