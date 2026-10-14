大眼橙联合钉钉发布可弯折 AI 听记眼镜 Q1：最轻仅 28g，定价 1299 元起

IT之家 10 月 14 日消息，大眼橙于 10 月 13 日联合钉钉发布可弯折 AI 听记眼镜 Q1，定价 1,299 元起。

佩戴体验上，产品采用轻量化纯钛镜框设计，整机最轻仅 28g，全系列推出 5 款风格镜框，覆盖商务、休闲等多元审美需求。

在此基础上，该眼睛首创可弯折定型镜腿专利结构，可根据用户脸型灵活调整镜腿弧度，缓解 AI 眼镜常见的镜腿粗、夹耳、佩戴不稳等问题。

声学配置上，眼镜采用“1 颗定向麦 +2 颗全向麦”的单边三麦阵列，可实现 8 米有效拾音距离：

定向麦克风捕捉佩戴者人声，搭配智能降噪算法，嘈杂环境下也能保证通话与录音清晰度；

全向麦克风补充环境收音，大空间会议场景也能清晰收录人声。

音频输出采用定制大振幅双音圈喇叭，搭配低音动态增强算法，兼顾会议通话、日常听歌等多场景。

续航方面，双镜腿搭载 100mAh 钢壳纽扣电池，可实现 80 小时佩戴待机、11.5 小时连续听歌使用。

交互与隐私层面，眼镜支持点头接听、摇头挂断的头部姿态交互，搭配线性马达分层震动反馈，无需掏手机即可感知录音启停、来电、消息通知；支持无痕模式，录制不留存原始音频文件，用户可放心对话。

大眼橙这款 AI 听记眼镜实现了与钉钉办公体系的原生深度打通。用户无需下载独立的“眼镜专属 App”，通过钉钉、千问办公、QwenNote 三个入口均可完成设备绑定，录音、转写、纪要、协作全链路都在用户熟悉的办公体系内完成。

会议内容记录后，可直接联动钉钉日程、待办、多维表格等原生能力，打通从信息采集到任务落地的完整工作流。

大眼橙 AI 听记眼镜 Q1 将于 10 月 31 日现货发售。价格方面，磐石黑、极客黑、文雅墨三款首发价 1,299 元，盘石黑、凌云银、胭脂红两款首发价 1,399 元。IT之家附 5 款镜框设计如下：