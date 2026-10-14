蔚来 firefly 萤火虫 aster 紫菀 2.1.0 开启推送：新增有麦 K 歌，升级 Lumo GPT 体验

IT之家 10 月 14 日消息，蔚来 firefly 萤火虫今日宣布，aster 紫菀 2.1.0 现已陆续开启推送。
IT之家整理主要内容如下：
智能座舱
新增有麦 K 歌
升级 QQ 音乐，增加「黑胶专区」
升级播客类应用的续播体验，支持「喜马拉雅」点播内容断点续播及「NIO Radio」节目进度、直播频道记忆功能，并支持跟随本地账号保存
升级音源显示体验，增加音源排序自定义能力，可根据使用习惯自由调整音源顺序
个性系统
升级发光小队：发光小队新增成员「浣熊阿迷」，通过车辆状态联动、语音召唤及互动结束后的持续陪伴等方式，进一步丰富互动玩法，支持将成员添加为挂件形态
升级百变小萤生图功能
升级车模样式展示体验，历代特别版车型将在车机大屏同步呈现对应的专属拉花与主题样式
升级快捷控制交互体验，将「场景」入口调整为屏幕顶部文字展示，并优化快捷场景页面布局
升级系统设置记忆体验，增强个性化设置的记忆与延续能力，减少重复设置；支持跟人本地记忆（音源显示偏好、播客类应用续播进度、尾门开启空间提醒-开关状态、「惊喜问候」-「萤火虫出动」及「萤火虫回巢」模式设置）
智能伙伴 lumo
新增发光小队：支持通过「发光小队集合！」指令，开启趣味互动
升级 k 歌功能：执行开启 k 歌指令时，可识别当前是否已连接手持麦克风
升级 Lumo GPT 体验：百科与闲聊能力升级，回答更准确、解释更清晰，对话更自然
整车体验
新增惊喜问候：带来「萤火虫出动」及「萤火虫回巢」两种上下车问候体验
升级露营模式：新增媒体应用入口与无麦 k 歌音效调节，并优化页面展示与功能布局
新增尾门开启空间提醒
升级能量回收档位显示，切换能量回收档位后，仪表将同步显示对应档位标识
升级续航风险提醒展示逻辑，在未发起导航的场景下也可及时提示续航风险
升级守卫模式体验，守卫模式激活时，用户主动开启前备厢将不再触发报警，减少正常用车场景下的不必要打扰。若前备厢开启超过 5 分钟仍未关闭，系统将恢复报警能力
升级车辆热点分享体验，支持 2.4GHz/5GHz 双频热点
升级换电过程中的智能辅助泊车体验，针对强光、雨雪等复杂环境优化等待提示，系统识别车辆与换电站位置时，将通过中控屏及时提醒保持车辆静止；同时缩短定位等待时间