TRYX 展域 SE 360 V2 液冷散热器上架，10 月 19 日 9:00 开售

IT之家 10 月 14 日消息，PC DIY 硬件制造商 TRYX（创氪星系）现已在电商平台上架 PANORAMA 展域 SE V2 系列处理器 AIO 液冷散热器。

新品目前仅提供 360mm 一种规格，可选黑 / 白，现时标价 1799 元，10 月 19 日 9:00 开售。

PANORAMA SE V2 基于 Asetek Gen9 泵排体系，在 360 规格下具备 400W 的解热能力；搭配 27mm 铝制冷排、FOBR 一体式 ARGB 风扇；随附实用水管线夹，预涂硅脂导热膏。

这款 AIO 液冷依旧配备支持裸眼 3D 视效的曲面 AMOLED 屏幕，对角线长度 6.67"、像素密度 372ppi、60Hz 刷新率、400nits 亮度。

显示模组覆盖全贴合玻璃盖板和 AG 涂层；采用磁吸式双触点快装设计，内置独立嵌入式系统；冷头外壳采用珠光喷漆工艺和铝合金铭牌装饰。

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