广汽集团：将以中欧混动汽车经贸磋商共识为契机，深耕欧洲市场

IT之家 10 月 14 日消息，广汽集团今日发布《广汽集团关于支持中欧贸易投资磋商机制达成共识的声明》。

IT之家附全文如下：

广汽集团关于支持中欧贸易投资磋商机制达成共识的声明

近日，在中欧贸易磋商机制（TIC）的有效运作下，中欧双方在对等互利的基础上，就包括汽车领域在内的双边经贸议题磋商达成多项共识。

本次磋商所确认的各项原则，体现了尊重事实、公平公正的原则，符合世贸组织规则，兼顾各方正当权益，回应合理关切，为双方企业开展长期稳定合作奠定了坚实基础。有助于避免贸易摩擦升级，维护汽车产业链供应链稳定畅通，为车企开展贸易投资合作创造更加可预期的环境。

从“中国制造”到“全球信赖”，广汽集团始终坚持以坚定的战略定力、扎实的技术积淀和深度的本地化布局，高质量助推中国产业出海，为全球用户提供美好移动生活价值。在此基础上，广汽集团将一如既往地坚持依法合规经营，并以此次中欧混动汽车经贸磋商共识为契机，深耕欧洲市场，深化与欧洲伙伴的互利合作，以优质的产品和服务回馈消费者，为推动中欧汽车产业共同发展、促进中欧经贸合作行稳致远贡献力量。

广汽集团

2026 年 10 月 14 日