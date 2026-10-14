中国汽车出口龙头厂商奇瑞：支持中欧贸易投资磋商机制取得积极成果

IT之家 10 月 14 日消息，奇瑞今日发文，支持中欧贸易投资磋商机制取得积极成果。IT之家附全文如下：

近日，中欧贸易投资磋商机制第二次例会在北京举行。中欧双方围绕混动汽车、电动汽车贸易等议题形成多项成果共识，为中欧汽车产业进一步深化合作创造了稳定、公平、可预期的环境，有助于双方经贸合作在稳的基础上，向着更加均衡、更可持续的方向发展。

开放合作、互利共赢是全球汽车产业发展的共同方向。中欧汽车产业互补性强、合作空间广阔，双方保持深度合作，有利于中欧产业界和消费者，也有利于全球汽车产业链供应链稳定。奇瑞汽车欢迎并支持中欧双方继续相向而行，通过对话磋商妥善处理分歧，共同推动中欧汽车产业合作行稳致远。

奇瑞汽车将始终坚持合规经营、开放合作，践行“In somewhere,For somewhere,Be somewhere”(在哪里、为哪里、成为当地一份子) 的全球化理念，深耕欧洲及全球市场，深度融入所在地经济社会发展，携手各方推动全球汽车产业转型升级，为全球用户提供绿色、智能、安全的出行产品和体验。