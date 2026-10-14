大疆机场 4 发布：首款换电无人值守平台、25 秒自动换电，套装 167,999 元

IT之家 10 月 14 日消息，DJI 大疆今日正式发布首款换电无人值守平台 —— 大疆机场 4。

包含 DJI Matrice 5TD 无人机、DJI O4 地面站的大疆机场 4 套装，国内官方售价为 167,999 元，该价格为产品硬件售价，软件订阅、标准外场景部署及其他选购的保障服务费用等，均需额外支付。即日起，大疆行业官方合作伙伴均可接受用户预订。

大疆机场 4 支持“开盖即飞”功能，无需飞手到场即可自动响应。在突发紧急事件时，无人机最高可以 21 米 / 秒的速度直线奔赴现场，实现夜间及节假日的秒级响应，先于地面救援力量抵达并第一时间回传空中态势。

据介绍，无人机降落后仅需 25 秒即可完成电池更换，45 秒内即可再次起飞作业，且全程保持不断电状态，作业间隔从传统充电模式的半小时缩短至秒级，是目前业内换电速度最快的无人值守机场。

同时，该机型单架次续航达 59 分钟，单次起降即可覆盖更广阔的巡检范围，能够充分满足电力巡检、应急救援等高强度、密集型任务的连续执行需求。

大疆机场 4 配备的 Matrice 5TD 无人机集成长焦、红外、激光测距、热成像等六大模组，单机即可覆盖日间巡检、夜间安防及测绘建图等多类任务。该款机型在 1200 万像素下测绘精度可达 10 厘米。

在相机能力方面，该无人机搭载的 11 倍长焦镜头可在 400 米内辨别车牌，并在 100 米内检测螺栓、销钉等细小缺陷。其升级后的红外相机结合可见光双光融合技术，可同步呈现目标结构轮廓与温度分布。依托全彩 4K 高帧率夜视功能，无人机在无外部探照灯条件下即可获取有效彩色画面，并支持协同近红外补光灯实现黑白夜视。

▲ 夜间开启夜景模式的画面效果

在多负载协同方面，Matrice 5TD 的最大有效载重提升至 450 克，最多可同时支持三个互不干扰的挂载位。机身标配的警示灯支持自定义颜色与闪烁方式，也可在公共安全管理等场景中帮助用户进一步简化设备的改装与作业流程。

IT之家获悉，大疆机场 4 引入了全链路 AI 技术，使无人机具备“感知-决策-执行”的全闭环能力。

目前，Matrice 5TD 机载端 AI 可在空中对视频流进行实时检测，精准识别车辆、船只、烟火等 17 种目标类型，并支持第三方自定义 AI 模型接入，以满足特定场景下的排查需求。

在物理飞行安全方面，Matrice 5TD 集成了三向毫米波雷达、环扫激光雷达与全彩六向视觉感知系统，具备夜间导线级精准避障能力。面对极端天气与突发状况，Matrice 5TD 不仅支持在 12 米 / 秒的风速下安全起降，还具备风速超限降高返航策略，其标配的降落伞也可支持自动或手动触发。