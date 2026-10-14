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5499 → 3823 元：大疆 AI ROMO 2 超幅扫拖机器人 11.11 官方直降

2026/10/14 21:12:59 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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DJI 大疆今年 5 月发布 ROMO 2 系列，包含 ROMO P2 和 ROMO A2。

DJI ROMO P2（水箱版）定价 5999 元，DJI ROMO P2（自动上下水超薄基站版） 6499 元。

DJI ROMO A2（水箱版）5499 元，DJI ROMO A2（自动上下水超薄基站版）5999 元。

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ROMO 2 系列致力于实现 AI 智能全场景应对方案。它能够深度感知并理解不同区域、不同脏污的特性，并自主执行优选清洁方案：

  • 遇到地毯自动增压，深吸积尘。

  • 识别液体污渍，则调动超幅机械臂精准清洁，防止扩散。

  • 面对多障碍物的复杂环境，更能灵巧绕行

  • ……

得益于智能清洁力，ROMO 2 还能轻松实现优先走大路、智能复拖、自动抬升拖布等效果。用户无需预先收拾房间和做规划，清洁随时可省心开始。

ROMO 2 系列的避障系统源于 DJI 旗舰无人机，配合全新感知硬件，迎来智能避障 2.0 的全面升级：全新面阵散斑投影激光雷达与双目鱼眼视觉传感器协同工作，让前方障碍物一览无余。

侧面的面阵 ToF 技术配合机械臂上的激光雷达，让贴边清洁准确利落。

ROMO 2 系列从全新维度构建了感知系统，实现了对地面障碍的毫米级感知，不仅能敏锐规避粗细仅 2 毫米的线缆或宠物隔尿垫，更能模仿人类的推理与概念迁移能力，举一反三。

即使是从未见过的障碍物，照样能自主探测并避让。

其底部的显尘灯，照射角度经精心调校，能在地面投射均匀光毯，便于机器人在暗光环境下清晰观测脏污与障碍，且光线柔和，不影响家人及宠物。

更值得一提的是，ROMO 2 对玻璃、镜子等透明障碍物，也能有效识别并避让，轻松应对各种复杂避障场景。

ROMO 2 采用经过验证的圆盘清洁方案，该方案在综合均衡性上优势显著：圆盘拖布能提供最大的下压力与地面接触面积，对顽固干涸污渍的去除效果更佳，清洁覆盖率也更高，能良好适配不同户型的地面布局。

同时，圆盘结构便于在基站内通过高速旋转与刮擦，实现深度自清洁，长期维护更省心。

其创新型的雷达自适应超幅外摆机械臂，摆动角度可达 123°。

一次外摆即可较上代多覆盖 4.5 厘米边角区域，配合智能贴合算法，对墙边桌脚实现精准贴合清扫。

在清洁动力上，36000Pa 聚能吸力系统与智能增压模式配合，能有效清除地毯深层的顽固积灰。

同时，ROMO 2 拥有 DualSweep 双重覆盖结构，边刷与中刷通过巧妙的相互配合，双管齐下，双重覆盖，全机身防缠绕，让用户无惧毛发困扰。

同时，ROMO 2 的双层连续越障能力提升至 8.5 厘米，动态自适应机械足可从容应对家庭中常见的门槛、压边条等障碍，更能智能预判并抬升轮足，实现全屋畅行无阻。

另有轮足抬升下地毯设计，减少传统扫地机器人易将轻薄地毯、床边毯卷走或缠绕的尴尬。

DJI Home app 深度适配 ROMO 2 系列，全新引入的脏污热力图，能精细呈现地面脏污情况。

无需频繁切换页面，即可在地图上一站式个性化编辑，系统将基于新布局智能优化清洁路径。

ROMO 2 还支持全场景语音控制和远程视频通话，配备 55W 快充，并在每次回基站清洗拖布时快速补电。

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