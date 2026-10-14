拍“碰瓷”视频、发涉企负面帖文，公安部公布 4 起网络舆情敲诈典型案例

IT之家 10 月 14 日消息，公安机关网安部门依托“净网-2026”专项行动，扎实开展深化扫黑除恶专项斗争。今日，公布 4 起网络舆情敲诈典型案例。

案例一、刘某某等人敲诈勒索案

近期，山西太原公安网安部门打掉一个网络舆情敲诈犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 4 名。 经查，犯罪嫌疑人刘某某（某科技公司法人代表）伙同周某某、闫某、马某在各大网络自媒体平台注册账号，建立名为“某省商业俱乐部”的自媒体矩阵，通过针对性发布某省知名企业负面网络帖文，逼迫企业主动联系删帖，再以“加入商业俱乐部”“签订宣传推广协议”“赞助商业年会”为名变相勒索钱财。已查明该团伙涉案金额 120 余万元。 目前，刘某某、周某某、闫某、马某 4 人因涉嫌敲诈勒索罪已被检察机关批准逮捕，案件已依法移送检察机关审查起诉。

案例二、马某等人强迫交易、寻衅滋事案

近期，山西太原公安网安部门抓获编造发布虚假负面信息，实施强迫交易、寻衅滋事犯罪的嫌疑人马某、崔某某。 经查，2023 年以来，马某伙同崔某某在各大网络自媒体平台注册账号，编造、发布涉有关企事业单位的虚假负面帖文，并以删帖为名，强迫相关单位组织员工在马某等人经营的体检机构体检，获取非法利益。相关单位一旦不从，马某等人即变本加厉，通过掌握的网络自媒体账号进一步发布相关单位虚假负面信息，实施滋扰、恐吓，严重影响相关单位声誉和工作秩序。已查明马某等人涉案金额 200 余万元。 目前，马某、崔某某因涉嫌强迫交易、寻衅滋事罪已被检察机关批准逮捕，案件已依法移送检察机关审查起诉。

案例三、齐某某、黄某敲诈勒索案

近期，山东威海公安网安部门打掉一个以齐某某为首的网络舆情敲诈犯罪团伙。 经查，齐某某伙同黄某等人在网络自媒体平台注册账号，通过打造“正义人设”，吸引大量网民关注，随后利用自媒体账号影响力，通过拍摄“碰瓷”视频，向多家企业、个体户索要财物，实施敲诈勒索。已查明该团伙涉案金额 8.9 万余元。 目前，齐某某、黄某因涉嫌敲诈勒索罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

案例四、周某敲诈勒索案

近期，湖北武汉公安网安部门抓获实施网络舆情敲诈的犯罪嫌疑人周某。 经查，周某在各大网络自媒体平台注册账号，主动搜集、发布涉企业负面帖文，并暗示相关企业可“花钱消灾”，一旦有企业主动联系，周某便以删帖为名索要钱财。已查明周某涉案金额 10 余万元。 目前，周某因涉嫌敲诈勒索罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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