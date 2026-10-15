美国 8 州起诉 OpenAI，指控 ChatGPT 指导青少年如何自伤或伤害他人

IT之家 10 月 15 日消息，据路透社报道，当地时间 14 日，美国 8 个州宣布分别在各自州法院起诉 OpenAI，指控 ChatGPT 伤害当地居民，甚至指导包括青少年在内的用户如何伤害自己或他人。

艾奥瓦州、堪萨斯州和亚利桑那州等 8 个州的总检察长分别提起诉讼，指控 ChatGPT 刻意迎合用户、吸引他们持续互动，以获取信任。诉讼文件称，ChatGPT 不仅会强化用户的妄想、鼓励危险行为，还会帮助用户策划大规模枪击等暴力活动。

除艾奥瓦州、堪萨斯州和亚利桑那州外，参与诉讼的还有阿肯色州、爱达荷州、蒙大拿州、内布拉斯加州和西弗吉尼亚州。各州还要求对 OpenAI 涉嫌违反州法律的行为处以民事罚款，并要求公司赔偿损失。

这是美国各州迄今针对人工智能公司规模最大的协调诉讼行动，也使 OpenAI 在准备上市之际又要面临新的法律挑战。今年 6 月，佛罗里达州总检察长就曾率先提起同类诉讼。

8 个州指控 OpenAI 隐瞒或误导用户对 ChatGPT 安全性的认识，违反州消费者保护法，并认为 ChatGPT 危及当地居民健康，构成公共妨害。

各州要求法院责令 OpenAI 修改 ChatGPT 的运行机制。其中一项诉求是，除非 OpenAI 能够确保具备自我改进能力的 AI 模型符合人类价值观，否则不得继续开发此类模型。

OpenAI 发言人未立即回应置评请求。IT之家从报道中获悉，OpenAI 还面临数十起个人诉讼，原告同样指控 ChatGPT 曾帮助用户策划大规模枪击或其他暴力活动。