英伟达黄仁勋：若客户开发不安全 AI 软件，极端措施可断供芯片

IT之家 10 月 15 日消息，在伦敦接受彭博社 Emily Chang 采访时，英伟达首席执行官黄仁勋表示，假若其客户被认定正在开发不安全或不负责任的人工智能（AI）软件，英伟达将断然停止向其供应芯片。

他坦言，切断供应目前仍是一个“假设性问题”，且英伟达在采取断供等极端反制措施之前，必然会先与相关客户进行深入地沟通与对话。

黄仁勋补充道：“我们并不经营别人的公司，我们的技术属于通用技术，因此对于其他公司如何使用我们的技术，英伟达能作出的评判和额度其实非常有限。”

针对 Anthropic 等公司高管提出的“全行业应放缓 AI 发展步伐”的减速建议，黄仁勋明确予以拒绝。他认为，当前的各种安全担忧，其实是整个行业高速扩张过程中的“成长烦恼”，公众对 AI 安全风险的焦虑有些超出了实际情况。他坚信能有效管控并安全部署 AI 软件，许多年轻公司随着规模的扩大，其问责和责任担当也会逐步走向成熟。

在应对 AI 安全隐患的具体路径上，黄仁勋提出了“以 AI 监控 AI”的技术治理思路。他主张行业不应因噎废食而减速，反而应该加速将防控与监控技术整合到 AI 系统中，因为“AI 本身就是最好的监控工具”。

为践行这一承诺，英伟达还宣布将在未来五年内向英国 AI 安全研究捐助 2.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 16.76 亿元人民币）的先进算力，支持包括牛津大学在内的多所英国顶级学术机构，深入探索 AI 安全防护与智能体管控方法。

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