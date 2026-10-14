黄仁勋又出手了，英伟达拟再砸 20 亿美元加码欧洲 AI

IT之家 10 月 14 日消息，据彭博社报道，英伟达 CEO 黄仁勋在欧洲访问期间宣布，公司计划追加 20 亿美元（IT之家注：现汇率约合 134.1 亿元人民币）投资。此次欧洲之行还包括与法国总统埃马纽埃尔 · 马克龙会晤。

当地时间 13 日，黄仁勋透露，英伟达过去一年在欧洲投资 80 亿美元（现汇率约合 536.4 亿元人民币），此次将在此基础上继续增加投资。他还宣布向法国四家初创企业 Doctolib、Genesis AI、Pigment 和 Entalpic 注资。

作为全球最大的 AI 芯片制造商，英伟达承诺在世界各地投资数千亿美元，希望加快 AI 技术的普及，同时带动自身产品的需求增长。

黄仁勋访问欧洲之际，公众对 AI 的反对声音日渐高涨。人们不仅担心 AI 模型失控，也担忧耗电量巨大的数据中心对环境的影响，要求限制 AI 发展的呼声随之增加。

欧洲和英国则希望参与制定防范措施，减少 AI 可能带来的危害。黄仁勋在欧洲之行首站巴黎的一场活动上直言：“欧洲必须加入这场竞争。”

接下来，他还将访问伦敦和柏林。

英伟达称，黄仁勋与马克龙会晤时，双方讨论了英伟达在法国的投资，以及开源软件和 AI 安全等议题。

黄仁勋一直主张欧洲通过发展开源模型追赶美国的先进 AI 技术，因其使用成本可以更低，也更方便根据不同需求进行调整。“开放模型很重要，因为可以根据不同语言以及技术自主权的需要进行定制。”

英伟达是法国 Mistral AI 的重要合作伙伴。Mistral 开发的是开放权重模型，即公开模型参数，让其他开发者能够自由使用和修改。

英伟达不仅投资了 Mistral，还向其数据中心供应 AI 加速芯片。Mistral 利用 4000 颗 Grace Blackwell 芯片训练了最新模型 Le Chonk。

黄仁勋近期的投资也着重推动开源模型的研发和普及，希望让 AI 在全球经济中得到更广泛的应用，并降低市场对少数科技巨头产品的依赖。

黄仁勋还宣布向法国四家初创企业 Doctolib、Genesis AI、Pigment 和 Entalpic 注资。Doctolib 是法国最知名的初创企业之一。自 2013 年成立以来，Doctolib 为医生和其他医务人员提供行政事务管理服务，也成为许多欧洲患者预约就诊的常用平台。

Pigment 主要开发 AI 企业管理软件，Entalpic 则将 AI 用于化学和材料研究。Genesis AI 专注于机器人 AI 技术。

黄仁勋预计，以人形机器人为代表的物理 AI 将成为英伟达技术的下一个巨大市场。