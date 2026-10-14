谷歌最强 AI 模型：Gemini 4 Argon 上线，输出词元上限 100 万个、专攻最棘手难题

IT之家 10 月 14 日消息， Gemini 4 Argon 现已面向全球开发者和企业开放，可通过 AI Studio 、 Gemini 平台 API 使用，同时支持 Google Antigravity 的 Google AI Ultra 订阅用户，以及 Gemini 应用和搜索 AI 模式的 Google AI Ultra 和 Pro 订阅用户。

该模型目前限时入门定价如下（汇率为 2026 年 10 月 14 日 1 美元（现汇率约合 6.7 元人民币） ≈ 6.6921 人民币）：

输入：每百万 Tokens 2 美元（IT之家注：现汇率约合 13.4 元人民币）

输出：每百万 Tokens 10 美元（现汇率约合 66.9 元人民币）

缓存输入：每百万 Tokens 0.1 美元（现汇率约合 0.7 元人民币）

2026 年 11 月 30 日入门促销结束后，定价调整为：

输入：每百万 Tokens 4 美元（现汇率约合 26.8 元人民币）

输出：每百万 Tokens 20 美元（现汇率约合 133.8 元人民币）

缓存输入：每百万 Tokens 0.2 美元（现汇率约合 1.3 元人民币）

Gemini 4 Argon 擅长在编码、金融、法律、网络安全、科学等领域处理复杂的现实任务，在多步骤任务上的深度和精度使其在多个领域基准测试中表现优于其他前沿模型，目前在衡量金融、编码、法律和税务等关键经济领域模型性能的 Vals Index 中排名第一。

谷歌内部及外部企业、研究团队已经开始使用该模型解决各类问题，包括大型代码库重构优化、法律金融等领域业务工作流优化、发现修复关键网络安全漏洞，以及推动量子计算、核聚变、生命科学等领域的全新突破。

在工程领域，该模型帮助 Chrome 团队完成了数千万行代码的架构重构，将原本需要数月的工作缩短至数周；还在一夜之间自主完成了开源项目的性能优化，将内存会话准备时间缩短了 40% ，冷导入速度提升了 21% 。

在科研领域，谷歌为 10,000 名科学家提供 6 个月的 Google Antigravity 最高使用层级免费访问资格，目前申请通道已开放。在网络安全方面，谷歌扩大了 Fairwind 项目合作伙伴范围，帮助更多网络安全防御者使用该模型发现修复漏洞。

安全方面，谷歌为该模型部署了多层防御体系，在越狱抵抗、提示注入防护、代理对齐监控等方面均有显著提升，有害请求违规率相比前代 Gemini 模型降低了近一半。

在输入输出方面，目前最新的 Gemini 4 Argon 支持最高 1,048,576 个 token（约 100 万 token）的长解码输出，但输入、思考与输出共用同一个 100 万 token 的上下文窗口。