苹果首款折叠 iPhone Duo 跑分曝光：iPhone 18 Pro 同款 6 核 4.93GHz CPU

IT之家 10 月 15 日消息，型号为“iPhone19,4”的苹果手机昨日（10 月 14 日）现身 GeekBench 跑分库，目前显示关于 CPU、GPU 和 AI 的多条跑分记录。基于苹果型号列表等信息，该手机关联苹果首款折叠 iPhone Duo。

在 GeekBench 跑分平台上，目前 iPhone Duo 在 GeekBench 7 CPU 中共有 6 条记录，在 GeekBench 7 GPU 中共有 3 条记录，在 GeekBench AI 中有 1 条记录。从跑分成绩来看，和 iPhone 18 Pro 系列的差别并不大。

在 CPU 跑分方面，这里附上多核跑分最高的一条记录，显示单核成绩为 3,985 分，多核成绩为 11,271 分。Geekbench 信息显示，iPhone Duo 的 6 核 CPU 基础频率为 4.93GHz，与 iPhone 18 Pro 跑分中的频率一致。该机显示 11.30GB 内存，对应 12GB 运行内存。IT之家附上相关图片如下：

在 GPU 方面，共有 3 条记录，目前最高分为 61,531 分。

在 AI 性能方面，iPhone Duo 的单精度成绩为 6,845 分，半精度成绩为 12,109 分，量化成绩为 9,076 分。

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