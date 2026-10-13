Nothing CEO 裴宇评苹果首款折叠手机 iPhone Duo：“不值得买”

IT之家 10 月 13 日消息，Nothing 首席执行官裴宇（Carl Pei）称，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 起售价 15,999 元，却缺失 Face ID、长焦镜头、LiDAR 扫描仪及专业相机控制，属于“不值得买 / 浪费金钱”（A Waste Of Money）。

IT之家附上视频如下：

裴宇指出，iPhone Duo 未配备 Face ID，Face ID 自 iPhone X 起成为 iPhone 的主要生物识别功能，而该折叠屏机型展开后厚度仅 5.2 毫米，难以容纳 TrueDepth 摄像头系统。

报道分析称，若在内外两块屏幕均部署面部识别传感器，设备需要两套独立 Face ID 组件，并将增加机身厚度。部分用户建议在外屏配置 Touch ID，同时在内屏保留 Face ID。

相机配置同样成为争议点。iPhone Duo 前置摄像头为 1200 万像素，低于 iPhone 18 Pro 的 1800 万像素自拍摄像头；该机还取消 LiDAR 扫描仪，后者可提升暗光环境下的拍摄表现。

iPhone Duo 也没有专用长焦镜头，并缺少可调节快门速度与光圈的手动 Pro 相机控制。这些硬件与软件功能缺失，成为裴宇认为其高价难以成立的主要依据。