京东宣布建成全球最大的蓝领培训体系，向全国最大的现代生产性服务企业迈进

IT之家 10 月 15 日现场消息，在今日的 2026 年京东双 11 启动发布会上，京东宣布建成全球最大的蓝领培训体系：

自培规模最广，蓝领培训基地总面积超 50 万平方米

自培人数最多的民营企业，累计培养蓝领超百万人次，未来 3 年还将培养百万

自研类目最全，职业技能培训类目覆盖最广，目前已涉及百余种字眼课程

智能协同最强，引入 AI、智能感知设备、专业化智能工具及协作型机器人，使服务人员成为“被技术增强”的专业劳动者

职业路径最清晰，“招募-培训-认证-进阶”，为劳动者打造最完整清晰的职业化发展路径

目前，京东服务已覆盖居家、大出行、健康三大场景，以及养老服务、AI 服务、宠物服务三大需求，推出的“333”计划承诺价格透明、标准统一、售后有保障。

IT之家在发布会现场获悉，京东宣布向全国最大的现代生产性服务企业迈进，目前已实现全国最广的服务网络，服务企业客户超 1000 万家，2025 年京东体系生产性服务规模超 3000 亿元。

2026 年京东双 11 已于 10 月 12 日 20 点开启抢先购活动，京东官方今日还公布了 2026 年双 11 活动的流程和内容，带来京东服务消费补贴，单品服务消费至高优惠 4,680 元。

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