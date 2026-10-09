字节 Seed 团队发现 DeepSeek“抽风”原因，长上下文可能性能漂移

IT之家 10 月 9 日消息，字节 Seed 团队今年 9 月底在预印本平台 arXiv 提交了一篇论文，谈到分块 KV 缓存压缩带来的相位敏感性，直指 DeepSeek“抽风”原因。

该研究评估了基础版和后训练版的 DeepSeek-V4-Flash 和 DeepSeek-V4-Pro，以及后训练后的 DeepSeek-V4.1-Flash。

模型通过分块 KV 缓存压缩以固定步幅将连续标记的窗口压缩为更少的缓存条目，能够减少长上下文推理的内存和注意力成本。

然而，这种压缩还引入了一个新的位置坐标：Token 的相位，或其相对于压缩窗口边界的位置。

该团队发现使用这种压缩的模型中存在系统性不对称性：相同的信息在一个阶段很容易检索，但在另一个阶段很难检索。团队将这种检索性能的周期性变化称为相位敏感性（phase sensitivity）。

在采用此类压缩的大型开放权重模型中，长上下文检索准确度在各个阶段之间可能相差高达 40 个百分点，从而揭示了平均基准分数可能掩盖的周期性弱点。

IT之家附论文链接：

https://arxiv.org/abs/2609.36322

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