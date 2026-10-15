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消息称骁龙 8 Elite Gen5 处理器新机已规划到 2028 年，依旧卖 4000 元档位

2026/10/15 17:24:14 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 10 月 15 日消息，博主 @数码闲聊站 刚刚发文透露，搭载骁龙 8 Elite Gen5 处理器的新机已规划到 2028 年

  • 2025 年骁龙 8E5 新机卖 4000 档位

  • 2026 年骁龙 8E5 新机卖 4000 档位

  • 2027 年骁龙 8E5 新机卖 4000 档位

  • 2028 年骁龙 8E5 新机卖 4000 档位

据IT之家此前报道，该博主还在今年 9 月透露，今年子系品牌（IT之家注：如 REDMI、iQOO、一加等）N-1 迭代线新机，骁龙 8 Elite Gen5 处理器依然是主流选择

博主表示，各家厂商会上更多狠活拔高这个平台的性能上限，也有不少黑科技呈现。他透露，摸到了某个子系性能旗舰手机，会上个很厉害的黑科技，能让骁龙 8 Elite Gen5 处理器的性能直升一档。结合评论区讨论来看，博主此次提到的这款子系性能旗舰手机为一加 Ace 7。

有网友询问，这些厂商是否受到了小米玄戒 O3 的启发，让上一代的工艺比新一代的还猛。博主回复称：“毕竟 8E5 是打磨了一年的旗舰 U，而且有安排迭代级新技术……”

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关键词：骁龙 8 Elite Gen5一加 Ace 7REDMI

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