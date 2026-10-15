小米推出 27 英寸 2K 显示器 REDMI G27Q 240Hz 2026 标准版：首发价不高于 799 元

IT之家 10 月 15 日消息，小米新上架了一款“REDMI 显示器 G27Q 240Hz 2026 标准版”，京东显示 10 月 21 日首发价不超过 799 元。

这款显示器配备 27 英寸快速液晶 Fast IPS 面板，支持 2560×1440 分辨率、240Hz 刷新率、1ms GTG 疾速响应时间，拥有 178° 广视角，具备 500 尼特全屏亮度，支持 HDR 模式；覆盖 95% DCI-P3 + 100% sRGB 色域，具备 10bit 色深（8bit+FRC 实现），色准 ΔE<2，出厂逐台校色。

这款显示器支持 AMD FreeSync Premium 防撕裂技术，可实现全帧率自适应，在帧率波动时开启自动补偿，场景自由切换防撕裂，同时搭配动态 OD 增益，可根据游戏帧率自动匹配灰阶响应速度。

这款显示器升级了战术辅助组件，带来更多竞技加成：包括暗场增强 Pro，可分区调控智能提亮不过曝；内置五种模式动态准星，支持智能校色；夜视仪功能可提亮暗部帮助捕捉潜伏敌人；还支持模拟 24.5 英寸屏幕尺寸，让玩家一机体验不同电竞视野（该模式下不支持 FreeSync Premium）。

护眼方面，它采用小米青山护眼方案，获得中国质量认证中心视觉维度 S++ 认证，同时通过德国莱茵 TÜV 硬件级低蓝光认证，可有效减少 50% 有害蓝光，且护眼同时画面不发黄。

设计上，它采用电竞美学外观，三边微窄边框设计，配备多功能可调节支架，支持上下升降、竖屏旋转、左右旋转、前后俯仰，还支持壁挂（IT之家注：需单独选购支架）。

接口方面，这款显示器提供了 2 个 DP1.4、2 个 HDMI2.0 以及 1 个音频接口，满足多设备连接需求。

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