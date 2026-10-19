沐曦股份 2026 年三季度归母净利润 5.87 亿元 ~7.17 亿元，同比扭亏为盈

IT之家 10 月 15 日消息，沐曦股份今日发布 2026 年三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩预告报告：

AI 解读

本次业绩预告处于市场预期上方，收入和利润均实现超预期增长。

公司主营业务说明

沐曦股份专注于高性能 GPU 芯片研发，聚焦人工智能技术与千行百业的融合，提供高性能 GPU 产品及相关服务，在人工智能算力领域拥有较强的产品竞争力。

本次财报核心业绩亮点

预计 2026 年前三季度实现营业收入 25.41 亿元至 31.06 亿元，同比增长 105.6% 至 151.29%，收入规模较上年同期实现显著增长。

预计实现归属于母公司所有者的净利润 5.87 亿元至 7.17 亿元，同比扭亏为盈，去年同期净亏损 3.46 亿元。

扣除非经常性损益后，预计实现净利润 2.23 亿元至 3.02 亿元，同样实现扭亏为盈，去年同期净亏损 3.93 亿元。

业绩增长原因

报告期内，公司坚持 " 1+6+X " 发展战略，加大市场开拓力度，不断提升公司在高性能 GPU 行业的市场地位和影响力，推动人工智能技术与千行百业深度融合。凭借优越的产品性能及完善的软件生态，公司产品及服务获得下游客户的广泛认可与持续采购，推动收入规模大幅增长；同时，收入大幅增加叠加对产业链公司投资增加，最终带动业绩实现扭亏为盈。

风险提示

本次业绩预告数据为初步核算结果，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据请以公司正式披露的 2026 年第三季度报告为准。