苹果营销主管谈 OpenAI 硬件：我们没感到有威胁，相比追逐 AGI 更重视用户隐私与日常使用体验

IT之家 10 月 16 日消息，除了苹果 CEO 约翰・特努斯（John Ternus）之外，《时代》今日还采访到了苹果全球营销高级副总裁格雷格・乔斯维亚克（Greg Joswiak）。

当谈及 OpenAI 的硬件计划时，他表示，苹果并不担心 OpenAI 进军硬件领域带来的竞争。“我们并未感受到威胁。我们能够实现这样的软硬件整合，这意味着我们可以创造比其他任何人都更好的体验。”

乔斯维亚克还谈到了苹果对人工智能产品的定位。他表示，苹果并不是专门为那些执着于追求超级智能的 AI 爱好者开发产品。“我们欢迎他们使用我们的产品，但他们不是我们的目标用户。我们的目标是让普通人的日常生活变得更好。”

《时代》指出，苹果虽然正在训练自有 AI 模型，但在前沿 AI 技术方面仍与行业领先者存在差距。苹果高管并未将重点放在追逐 AGI 上，而是强调打造个性化、注重隐私且能够帮助普通用户的 AI 体验。

乔斯维亚克将部分狂热 AI 追随者称为“lunatic fringe”（IT之家注：常用来指代少数极端分子、狂热派或少数顽固派），并以此与苹果面向日常用户的产品定位作对比。

苹果长期强调硬件、软件和服务之间的整合能力。乔斯维亚克表示，公司认为，通过整合设备、操作系统和服务，可以提供具有差异化的用户体验。

与此同时，OpenAI 正在探索硬件产品，但其具体产品形态及市场表现仍有待观察。

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