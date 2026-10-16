捷豹解释为何选择彻底转型：若想活下去，继续走老路根本行不通

IT之家 10 月 16 日消息，捷豹董事总经理罗登 · 格洛弗近日接受英国《evo》杂志采访时坦言，过去的商业模式既不能带来利润，也无法推动业务增长。

在“德系御三家”宝马、奔驰和奥迪主导的豪华车市场，捷豹越来越难以立足。“我们曾推出过不少优秀车型，有些甚至是同级标杆，但市场竞争实在太激烈，捷豹很难脱颖而出。我们必须决定捷豹接下来造什么车、进入哪些细分市场。我们可以继续走老路，也可以打破常规，重新开始。如果捷豹还想生存下去，继续走老路根本行不通。”

格洛弗另向澳大利亚汽车杂志《Drive》解释为何不能继续沿用旧有模式：“我们不可能再像过去那样经营下去。品牌管理很多时候只是做些小调整…… 这里改一点，那里改一点。但捷豹面临的不是这种情况…… 我们确实需要迈出很大的一步。”

捷豹不再准备继续在竞争激烈的市场中争夺销量，而是要进军更高端的豪华车市场。新战略的核心是减少销量、大幅提高售价，依靠鲜明的设计和更高端的品牌定位吸引客户。全新纯电 GT 车型 Type 01 正是这一战略的体现。

据IT之家了解，为迎接全新纯电 GT 车型上市，捷豹几乎淘汰了过去的全部产品。XE、XF 和 XJ 三款轿车退出市场，F-Type 跑车以及 E-Pace、F-Pace 两款 SUV 也相继告别。就连原本的纯电车型 I-Pace 也未能保留。捷豹希望以全新的车型阵容开启下一阶段，新车与过去的产品将有明显区别。

Type 01 所代表的转型无疑是一场豪赌。定位进一步提高，意味着捷豹能够争取的客户数量将明显减少；大胆突破传统的设计风格，也有失去老客户的风险。

对此，捷豹认为，继续留在原来的市场，无论拼销量规模还是盈利能力，品牌都难以与竞争对手抗衡。

捷豹称，超过 5 万人对全新纯电 GT 车型表达了兴趣，但究竟有多少人会真正购买，现在还无法判断。捷豹还透露，80% 的潜在买家此前从未购买过捷豹汽车，与格洛弗去年的预测基本吻合。当时他预计，约 85% 的客户将是首次购买捷豹汽车。